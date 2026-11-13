Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị tuyên 3 năm tù

Phó Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm cao nhất trong nhóm cán bộ sai phạm

Chiều 13/11, sau gần 1 ngày nghị án, phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Lê Đức Giangcùng 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát và các đơn vị liên quan bước vào phần tuyên án.

Ông Giang và nhiều cán bộ thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá hầu tòa do những sai phạm trong việc cấp giấy phép chuyển nhượng, khai thác Mỏ cát số 2 thuộc huyện Thiệu Hoá (cũ), gây thiệt hại hơn 5,1 tỷ đồng. Xem chi tiết: Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa "trần tình" về 180 triệu đồng của chủ mỏ cát

HĐXX đánh giá, tại toà, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như truy tố trong cáo trạng. Các bị cáo cũng không có ý kiến gì về trình tự, thủ tục tại phiên toà.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang tại toà (Ảnh: Phùng Anh).

Đối với nhóm bị cáo là cán bộ, cựu cán bộ UBND tỉnh Thanh Hóa, trước hết bị cáo Lê Đức Giang, với vai trò Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng các thuộc cấp làm trái nhiệm vụ được giao trong quá trình thẩm định, tham mưu và quyết định cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác tại Mỏ số 02 chuyển đổi cho Công ty Thiên An Phát.

Lê Đức Giang chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, HĐND tỉnh về các quyết định của mình, cũng như quá trình cấp phép mỏ số 2. Trong số các bị cáo, ông Giang là người có chức vụ cao nhất, là người có thẩm quyền quyết định việc cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản, phải chịu trách nhiệm lớn hơn các bị cáo khác.

Các bị cáo tại phiên toà.

Tiếp đến là bị cáo Phạm Văn Hoành - cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, chịu trách nhiệm chính ở khâu tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh nên phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo còn lại.

Về tình tiết giảm nhẹ, HĐXX ghi nhận các bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, thừa nhận sai phạm, tự nguyện khắc phục hậu quả và nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, với nhóm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", HĐXX tuyên Lê Đức Giang mức án 3 năm tù; Phạm Văn Hoành - cựu Phó Giám đốc Sở NN&MT Thanh Hóa cáo Phạm Văn Hoành 30 tháng tù.

Nguyễn Thế Hùng - cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở NN&MT 26 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Tâm - cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp xây dựng và khoa học công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Nguyễn Xuân Tùng - Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát mức án 8 năm tù về 2 tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng 2 tội danh trên, các cổ đông Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát gồm: Nguyễn Gia Hải bị tuyên tổng 6 năm, 6 tháng tù; Hà Thị Nga bị tuyên tổng 7 năm tù và Nguyễn Thị Cúc tổng 5 năm, 6 tháng tù. Một số bị cáo liên quan làm thuê cho Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát chỉ có vai trò thứ yếu, được đề nghị án treo.

Với bị cáo Nguyễn Thị Tâm - Giám đốc Công ty Thanh Tâm bị tuyên 18 tháng tù, cho hưởng treo. Tâm chịu trách nhiệm với hành vi bán lại mỏ cát cho Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát với số tiền hơn 62 tỷ đồng nhưng chỉ ghi vào hợp đồng hơn 2,5 tỷ đồng, phạm tội Trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước về thuế hơn 16 tỷ đồng. Bị cáo Tâm đã khắc phục toàn bộ hậu quả.

Khai thác vượt trữ lượng

Nội dung vụ án theo cáo trạng và lời khai tại toà thể hiện, tháng 4/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất đối với Công ty Thanh Tâm, với trữ lượng được phép khai thác hơn 557.000m3, công suất hơn 45.000m3/năm, thời hạn đến ngày 26/6/2026. Sau đó, UBND tỉnh điều chỉnh giấy phép, giảm trữ lượng được phép khai thác xuống còn hơn 349.000m3.

Ngày 12/9/2022, Nguyễn Thị Tâm đại diện Công ty Thanh Tâm ký hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản với Nguyễn Xuân Tùng, đại diện Công ty Thiên An Phát. Giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng hơn 2,5 tỷ đồng, trong khi giá trị thực tế các bên thỏa thuận lên tới 62 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Tùng khai thời điểm nhận chuyển nhượng, mỏ đang bị dừng hoạt động. Để mua lại mỏ, Tùng cùng 4 cổ đông góp vốn, mỗi người khoảng 15 tỷ đồng, tổng số tiền hơn 62 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị ghi trong hợp đồng chỉ hơn 2,5 tỷ đồng. Việc này do phía Công ty Thanh Tâm chủ động đề nghị và xuất hóa đơn, nhằm trốn thuế.

Các đối tượng chuyển nhượng mỏ cát giá hơn 62 tỷ đồng nhưng chủ ghi hợp đồng hơn 2,5 tỷ đồng.

Tùng thừa nhận thời gian đầu công ty khai thác đúng sản lượng được cấp phép, nhưng sau đó đã khai thác vượt sản lượng, tương đương số tiền khoảng 75 tỷ đồng. Trong đó, Tùng hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng, các cổ đông khác cũng được hưởng lợi tương ứng. Bị cáo cho biết đã khắc phục khoảng 6 tỷ đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán, Tùng khai công ty đã khai thác thực tế khoảng 147.000m3 nhưng chỉ kê khai 32.000m3. Cáo trạng xác định hành vi này gây thiệt hại hơn 8 tỷ đồng. Bị cáo cho biết đã khắc phục toàn bộ khoản thiệt hại được xác định.

Tại toà, ông Giang thừa nhận có nhận tiền của Tùng vào các dịp lễ tết, tuy bị cáo giải thích đây là tiền thăm hỏi, chúc Tết do hai bên quen biết từ trước, không liên quan đến công việc.

Tùng khai, để được tiếp nhận và khai thác mỏ, doanh nghiệp phải xin phép UBND tỉnh Thanh Hóa, trải qua nhiều bước và thủ tục.

Do quen biết ông Lê Đức Giang từ trước, Tùng đã chủ động hẹn gặp vị cựu Phó Chủ tịch tỉnh tại phòng làm việc để thông báo việc mua lại mỏ, đồng thời nhờ tạo điều kiện trong quá trình tiếp quản.

Tùng khai ban đầu từng mang 50 triệu đồng đến cảm ơn nhưng ông Giang không nhận. Sau đó, vào các dịp lễ, Tết, bị cáo đến gặp và ông Giang mới nhận tổng cộng 180 triệu đồng. Theo lời khai của Tùng, thời điểm đưa tiền, mỏ đã được cấp giấy phép khai thác.

Tại toà, ông Giang khai, Tùng đã quen biết gia đình từ lâu, thường đến thăm hỏi vào dịp Tết hoặc những thời điểm bố mẹ bị cáo đau ốm. Mỗi khi Tùng đến mừng tiền dịp lễ, tết, trước đó, bản thân cũng mừng lại, thậm chí nhiều hơn.

Bị cáo Giang phủ nhận việc nhận tiền để giúp Tùng giải quyết công việc, đồng thời cho rằng nếu thực sự vì tình riêng thì hồ sơ của Tùng đã được chỉ đạo xử lý nhanh hơn, thay vì kéo dài thời gian giải quyết. Ông Giang đã tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.