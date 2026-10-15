Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị đưa ra xét xử ở Hà Nội

Thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa gồm có các kiểm sát viên: Vũ Mạnh Long, Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Thanh Lâm.

Các bị cáo Lê Đức Giang, Phạm Văn Hoành (nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (nguyên chuyên viên Phòng Công nghiệp Xây dựng và Khoa học Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo còn lại hầu tòa về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội Trốn thuế.

Làm sai vì nể nang, vụ lợi

Theo cáo buộc, quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty cổ phần khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) tại Mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, ông Lê Đức Giang và đồng phạm đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang. Ảnh: Bộ Công an

Cụ thể, ông Lê Đức Giang khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để chỉ đạo, giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Chủ tịch, UBND, HĐND tỉnh và trước pháp luật về những quyết định của mình.

Ông Giang được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở TN&MT.

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, ông Lê Đức Giang đã ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản.

Cáo buộc cho rằng, hành vi của cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang đã gây thất thoát cho Nhà nước 46.051,44m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88m3 cát ở thể nở rời, với tổng trị giá hơn 5,1 tỷ đồng. Ông Lê Đức Giang hưởng lợi trái phép 180 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Hoành bị cho là phải chịu trách nhiệm toàn diện về những quyết định của mình trước Giám đốc Sở và trước pháp luật.

Theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, ông Hoàng đã ký nháy, tham mưu cho giám đốc Sở TN&MT ký văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Ông Phạm Văn Hoành cũng là người trực tiếp ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát cho Nhà nước tổng giá trị hơn 5,1 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa được hưởng lợi 60 triệu đồng.

Được biết, tổng số tiền các bị can, gia đình các bị can và cá nhân liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án là hơn 87 tỷ đồng.