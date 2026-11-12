Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa hầu toà trong vụ khai thác khoáng sản

Ngày 12-11, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang (sinh năm 1973) và đồng phạm.

Các bị cáo bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" gồm: Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa), Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - NN&MT tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp xây dựng và khoa học công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa).

Bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty CP khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc (đều là thành viên góp vốn Công ty CP khoáng sản Thiên An Phát - Công ty Thiên An Phát) tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Giang khai tại toà. Ảnh: N.N

Bị cáo Nguyễn Công Bắc, Trần Văn Linh (đều là lao động tự do) tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại Thanh Tâm - Công ty Thanh Tâm) tội "Trốn thuế".

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Linh (lao động tự do) và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Lê Quang Chiều cho biết, bị cáo Linh có đơn xin xét xử vắng mặt (đang cai nghiện ma túy).

Trước đó, tại phiên toà được mở lần đầu, ngày 29-10, bị cáo Linh cũng có đơn xin xét xử vắng mặt; phiên xử này bị tạm hoãn.

Với việc vắng người tham gia tố tụng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cho rằng, việc những người trên vắng mặt không gây ảnh hưởng đến phiên tòa, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Sau khi nghe ý kiến của những người tham gia tố tụng, Hội đồng xét xử tiếp tục phiên xử.

Theo cáo trạng, Công ty Thanh Tâm có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, do Nguyễn Thị Tâm làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Tháng 4-2017, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất đối với Công ty Thanh Tâm, với trữ lượng được phép khai thác 557.431m³, công suất 45.345m³ mỗi năm, thời hạn đến ngày 26-6-2026. Sau đó, UBND tỉnh điều chỉnh giấy phép, giảm trữ lượng được phép khai thác xuống còn 349.156m³.

Ngày 12-9-2022, bà Nguyễn Thị Tâm đại diện Công ty Thanh Tâm ký hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản với ông Nguyễn Xuân Tùng, đại diện Công ty Thiên An Phát; giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng là hơn 2,5 tỷ đồng (thực tế các bên thỏa thuận là 62 tỷ đồng).

Các bị cáo tại phiên toà sáng 12-11. Ảnh: N.N

Sau đó, Tùng đến gặp và đề nghị Giang tạo điều kiện trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác mỏ.

Giang đồng ý và hướng dẫn Tùng liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường, nói sẽ giúp đỡ. Tùng đã gặp ông Nguyễn Thế Hùng, khi đó là Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản; Nguyễn Văn Tâm, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, thông báo việc đã được Giang đồng ý và đề nghị tạo điều kiện nhận chuyển nhượng Mỏ số 2.

Ngày 5-10-2022, Tùng nộp hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại Mỏ số 2 đến Văn phòng UBND tỉnh. Giang đã chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết.

Dù hồ sơ chuyển nhượng chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Hùng vẫn ký nháy văn bản do cấp dưới soạn thảo, trình Phó giám đốc Sở Phạm Văn Hoành ký gửi các sở, ngành lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa tại mỏ.

Sau khi kiểm tra thực địa và tổng hợp ý kiến của các đơn vị, ông Hùng hướng dẫn cấp dưới soạn văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Mỏ số 2. Khi trình văn bản, Hùng báo cáo Hoành rằng việc chấp thuận chuyển nhượng được thực hiện theo ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh.

Ngày 10-11-2022, Giang ký văn bản chấp thuận cho Công ty Thanh Tâm chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát.

Tiếp đó, Giang tiếp tục ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, với trữ lượng được phép khai thác 147.294m³ cát ở thể tự nhiên.

Theo cáo trạng, lượng cát được cấp phép vượt trữ lượng còn lại đã được phê duyệt tại mỏ là 46.051,44m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88m³ cát ở thể nở rời.

Quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng Mỏ số 2 và cấp giấy phép khai thác cho Công ty Thiên An Phát, Nguyễn Xuân Tùng đã chi tiền bồi dưỡng, lễ, Tết cho một số người liên quan. Trong đó, Tùng đưa cho Giang 180 triệu đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Đức Giang bị cáo buộc nhận 180 triệu đồng từ Giám đốc doanh nghiệp dưới hình thức tiền bồi dưỡng, quà biếu dịp lễ, Tết trong quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng, cấp phép khai thác mỏ cát. Quá trình giải quyết vụ án, gia đình cựu phó chủ tịch tỉnh đã nộp tổng cộng 1,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả.