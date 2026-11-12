Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa hầu tòa trong vụ cát tặc
Ngày 12/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 đồng phạm về các tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cuu-pho-chu-tich-ubnd-tinh-thanh-hoa-hau-toa-trong-vu-cat-tac-246261112171009632.htm