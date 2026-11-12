Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa hầu tòa trong vụ cát tặc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ký Quyết định số 186/QĐ-BCĐ ngày 12.11.2026 ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027 (Kế hoạch). Thời gian triển khai Kế hoạch cao điểm từ ngày 12.11.2026 đến ngày 28.2.2027.