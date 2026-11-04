Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ bị khởi tố liên quan đến sai phạm về đất đai

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai cũng đã khởi tố ông Lê Hoàng Lâm (cựu Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Phước cũ) và ông Nguyễn Công Thuận (cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước cũ) để điều tra về hành vi trên.

Cơ quan CSĐT thông tin bản kết luận điều tra vụ án chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai đề nghị truy tố đối với các bị can trên về tội: “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”. Ngoài ra Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra làm rõ đối với các cá nhân có liên quan khác và hành vi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng các nền đất chưa đủ điều kiện ở dự án trên.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ Huỳnh Anh Minh.

Cơ quan CSĐT cũng kiến nghị UBND TP Đồng Nai sớm có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật và đảm bảo các quyền lợi cá nhân đã thanh toán cho Công ty TNHH Mỹ Lệ để ký hợp đồng nhận các thửa đất khi đã đủ điều kiện.

Dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ có tổng diện tích gần 46ha, với quy mô xây dựng khoảng 1.500 căn nhà ở, biệt thự. Năm 2022, sau khi thanh tra do nhận thấy dự án có dấu hiệu vi phạm trong việc giao đất, cho thuê đất nên UBND tỉnh Bình Phước cũ đã có quyết định thu hồi dự án. Trong khi đó, chủ đầu tư là Công ty TNHH Mỹ Lệ chậm hoàn cọc cho khách hàng đã xảy ra khiếu nại nhiều năm.

Dự án liên quan đến sai phạm của các đối tượng.

Ông Huỳnh Anh Minh, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước từ cuối năm 2015. Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ông Huỳnh Anh Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã bị Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo vào đầu năm 2025 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị Tỉnh ủy Bình Phước thi hành kỷ luật về mặt Đảng. Sau sáp nhập tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai, ông Minh nghỉ hưu.

Trước đó, ông từng giữ các chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản…