Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ bị khởi tố do sai phạm đất đai

Ông Huỳnh Anh Minh. Ảnh: BBP.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đồng Nai) vừa ra thông báo kết thúc điều tra vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra năm 2020 tại dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ (xã Bình Tân, TP Đồng Nai).

Trước đó, Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Huỳnh Anh Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ cùng 2 người khác là ông Lê Hoàng Lâm, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Công Thuận, cựu Phó Chi cục Quản lý đất đai tỉnh.

Công an TP Đồng Nai đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai truy tố 3 bị can tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Khoản 2, Điều 229, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đầu năm 2025, Thủ tướng ký quyết định cảnh cáo ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021 - 2026 vì có vi phạm trong công tác.

Công an TP Đồng Nai cho biết, sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân có liên quan với hành vi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng các nền đất khi chưa đủ điều kiện tại dự án của Công ty Mỹ Lệ để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra kiến nghị UBND TP Đồng Nai sớm có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật đảm bảo quyền lợi của cá nhân đã thanh toán tiền cho Công ty Mỹ Lệ để ký hợp đồng nhận chuyển nhượng các thửa đất khi đủ điều kiện