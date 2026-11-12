Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa 'trần tình' về 180 triệu đồng của chủ mỏ cát

Thừa nhận ký sai hồ sơ cấp phép mỏ

Ngày 12/11, TAND Tp.Hà Nội phiên tòa xét xử bị cáo Lê Đức Giang - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế, tiếp tục phần xét hỏi.

Theo cáo buộc, sau khi Nguyễn Xuân Tùng - Giám đốc Công ty Thiên An Phát, thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 02 từ Công ty Thanh Tâm với giá thực tế 62 tỷ đồng (hợp đồng chỉ ghi hơn 2,5 tỷ đồng). Tùng đã gặp ông Lê Đức Giang nhờ tạo điều kiện giải quyết thủ tục. Ông Giang đồng ý và hướng dẫn Tùng liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem lời khai của Nguyễn Xuân Tùng: Chủ mỏ cát nhiều lần đến đưa tiền phó chủ tịch tỉnh mới nhận

Ngày 10/11/2022, ông Giang ký văn bản chấp thuận cho Công ty Thanh Tâm chuyển nhượng quyền khai thác mỏ cho Công ty Thiên An Phát, mặc dù hồ sơ chưa bảo đảm quy định. Cụ thể, hợp đồng chuyển nhượng thiếu nội dung bắt buộc, bản đồ hiện trạng mỏ do doanh nghiệp tự lập không đúng quy định.

Ông Lê Đức Giang - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Phùng Anh).

Tiếp đó, ngày 20/12/2022, ông Giang ký Giấy phép khai thác khoáng sản số 135 cấp cho Công ty Thiên An Phát trữ lượng hơn 147.000m3 cát. Tuy nhiên, trữ lượng này vượt hơn 46.000m3 so với lượng khoáng sản còn lại được phép khai thác tại mỏ, tương đương hơn 51.800m3 cát ở thể nở rời.

Theo kết quả định giá, khối lượng cát cấp phép vượt trữ lượng còn lại có giá trị hơn 5,18 tỷ đồng tại thời điểm cấp phép, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước. Ông Lê Đức Giang được Tùng cảm đưa tổng 180 triệu đồng vào dịp lễ, Tết.

Tại phiên tòa khi được Chủ tọa hỏi về những sai phạm trong quá trình cấp phép mỏ số 2, bị cáo Lê Đức Giang thừa nhận có vi phạm trong việc ký các văn bản liên quan.

Giải thích về quy trình xử lý hồ sơ, ông Giang khai đã giao cho lãnh đạo phòng chuyên môn chuyển văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan tại địa phương, trong đó có UBND huyện Thiệu Hóa (cũ) trực tiếp kiểm tra vị trí khu vực mỏ.

Bị cáo cho rằng, khi trình lên UBND tỉnh, hồ sơ đã có đầy đủ văn bản xác minh, ý kiến tham mưu thống nhất của các sở, ngành liên quan.

Tuy nhiên, Chủ tọa đặt vấn đề, dù hồ sơ có đầy đủ thủ tục nhưng nội dung các văn bản có bảo đảm đúng quy định hay không, đặc biệt là việc lập bản đồ khu vực khai thác.

Theo Chủ tọa, quy định tại Thông tư 17 yêu cầu việc lập bản đồ phải do đơn vị có chức năng thực hiện, không phải doanh nghiệp khai thác khoáng sản tự lập. Trong khi đó, hồ sơ vụ án thể hiện doanh nghiệp đã tự lập bản đồ để xác định ranh giới khu vực xin cấp phép.

Chủ tọa tiếp tục chất vấn về trách nhiệm thẩm định tính chính xác của bản đồ và hồ sơ cấp phép. Bị cáo cho rằng trách nhiệm này thuộc các cơ quan tham mưu, gồm các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

Khi Chủ tọa nhấn mạnh ông Giang là người quyết định cuối cùng và trực tiếp ký văn bản trên cơ sở hồ sơ được trình, bị cáo thừa nhận: "Có sai".

Giải thích khoản tiền 180 triệu đồng là quà biếu lễ, Tết

Một nội dung đáng chú ý khác tại phiên tòa là việc Chủ tọa xét hỏi về khoản tiền 180 triệu đồng mà Nguyễn Xuân Tùng khai đã đưa cho ông Giang.

Trước câu hỏi của HĐXX, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thừa nhận gia đình có nhận tiền từ vợ chồng Tùng vào các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, bị cáo giải thích đây là tiền thăm hỏi, chúc Tết do hai bên quen biết từ trước, không liên quan đến công việc.

Ông Giang khai Tùng đã quen biết gia đình từ lâu, thường đến thăm hỏi vào dịp Tết hoặc những thời điểm bố mẹ bị cáo đau ốm. Số tiền gia đình nhận trong những lần này, theo bị cáo ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Phùng Anh).

HĐXX hỏi, nếu không phải với cương vị Phó Chủ tịch tỉnh thì Tùng có đưa tiền vậy không? Ông Giang trả lời rằng bản thân nghĩ mình đối xử tốt với mọi người thì mọi người đối xử tốt lại. Mỗi khi Tùng đến mừng tiền dịp lễ, tết, trước đó, bản thân cũng mừng lại, thậm chí nhiều hơn.

Bị cáo Giang phủ nhận việc nhận tiền để giải quyết công việc, đồng thời cho rằng nếu thực sự vì tình riêng thì hồ sơ của Tùng đã được chỉ đạo xử lý nhanh hơn, thay vì kéo dài thời gian giải quyết.

Liên quan đến hoạt động khai thác vượt trữ lượng, bị cáo khai chỉ biết sự việc sau khi báo chí phản ánh. Khi đó, bị cáo đã giao các cơ quan chức năng kiểm tra. Tuy nhiên, việc xác định khối lượng khai thác gặp khó khăn do các đơn vị kiểm tra không có thiết bị chuyên dụng.

Chủ tọa đặt vấn đề, với vai trò Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao phụ trách lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, tại sao khi các vi phạm diễn ra trong thời gian dài, bị cáo không phát hiện mà phải đến khi báo chí phản ánh mới biết?

Ông Giang thừa nhận trách nhiệm của mình là thiếu giám sát, quản lý.

Khi Chủ tọa hỏi về trách nhiệm đối với số tiền thất thoát hơn 5,18 tỷ đồng được xác định trong vụ án, bị cáo cho rằng doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về hành vi khai thác sai giấy phép, đồng thời các cơ quan được giao quản lý trực tiếp như UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm.

Chủ tọa nhấn mạnh việc ký quyết định cấp phép không đồng nghĩa với việc người đứng đầu đã hết trách nhiệm, bởi UBND tỉnh vẫn phải thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác.

Trước những phân tích này, ông Giang thừa nhận mình có thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát. Khi được hỏi về số tiền thất thoát hơn 5,1 tỷ đồng theo kết luận điều tra, bị cáo cho biết không có ý kiến thắc mắc.