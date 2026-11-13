Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa lĩnh 3 năm tù trong vụ khai thác cát trái phép

Bị cáo Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa.

Sau thời gian xét xử và nghị án, chiều 13/11, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Lê Đức Giang - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng 10 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát tài sản nhà nước, xảy ra tại Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát và các đơn vị liên quan.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài nguyên khoáng sản thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước, hậu quả gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản nhà nước.

Song, các bị cáo được ghi nhận thành khẩn khai báo, nộp tiền khắc phục hậu quả. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được tòa án xem xét khi lượng hình.

Khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Lê Đức Giang được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hội đồng xét xử.

Bị cáo Lê Đức Giang đã ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát không đúng quy định của Nhà nước về quản lý tài nguyên khoáng sản.

Kết luận định giá thể hiện, hơn 46.000m3 cát ở thể tự nhiên bị khai thác trái phép có giá trị gần 5,2 tỷ đồng.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Đức Giang 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cùng tội danh nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hoành, cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa mức án 30 tháng tù.

Chín bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 15 tháng tù treo đến 8 năm tù giam, theo các tội danh bị truy tố.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng Mỏ số 2 và cấp giấy phép khai thác cho Công ty Thiên An Phát, Nguyễn Xuân Tùng đã chi tiền cho một số người liên quan. Trong đó, Tùng đưa cho bị cáo Giang 180 triệu đồng.

Quá trình khai thác tại Mỏ số 2, các cổ đông góp vốn của Công ty Thiên An Phát, trong đó có Nguyễn Xuân Tùng, thống nhất không kê khai thuế, phí đối với toàn bộ lượng cát khai thác thực tế, mà chỉ kê khai theo sản lượng ghi trong giấy phép.

Trong thời gian từ tháng 4 - 11/2023, Công ty Thiên An Phát đã khai thác toàn bộ sản lượng được cấp phép, hơn 147.294m³ cát ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 165.705m³ cát ở trạng thái nở rời.

Tuy nhiên, Tùng và các cổ đông chỉ thống nhất kê khai 32.337m³ cát, với tổng doanh thu hơn 4,9 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ thuế, phí.

Doanh nghiệp này đã để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai doanh thu đối với hơn 133.368m³ cát đã khai thác và bán cho khách hàng.

Kết luận giám định xác định hành vi khai báo gian dối về sản lượng khai thác thực tế và doanh thu bán cát gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng tiền thuế, phí.