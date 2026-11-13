Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang nhận án 3 năm tù

Chiều 13/11, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) và 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm về quản lý, khai thác khoáng sản.

Các bị cáo tại phiên tòa

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Giang 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh trên, Phạm Văn Hoành (cựu PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) bị tuyên 30 tháng tù, Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp Xây dựng và Khoa học Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Trốn thuế.

Theo hồ sơ vụ án, quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, bị cáo Lê Đức Giang và nhiều bị cáo khác đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Đức Giang được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ).

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, Lê Đức Giang đã ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp trái với các quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản.

Hành vi của bị cáo Giang đã gây thất thoát cho nhà nước 46.051 m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807 m3 cát ở thể nở rời, với tổng trị giá là hơn 5,1 tỷ đồng. Bị cáo hưởng lợi trái phép 180 triệu đồng.

Các bị cáo Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Phạm Văn Hoành, cựu Phó Giám đốc và Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng phòng Sở TN&MT Thanh Hóa đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm chế độ quản lý nhà nước về khoáng sản gây thất thoát tài sản Nhà nước.