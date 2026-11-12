Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị đề nghị 36-42 tháng tù

Ngày 12/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa), Phạm Văn Hoành (cựu Phó giám đốc (PGĐ) Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản và Môi trường tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp Xây dựng và Khoa học Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) và 7 bị cáo khác ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Trốn thuế.

Theo cáo trạng, quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, bị cáo Lê Đức Giang và nhiều bị cáo khác đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, khi làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, bị cáo Lê Đức Giang được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: H.M

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, bị cáo Lê Đức Giang đã ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản.

Hành vi của bị cáo Giang đã gây thất thoát cho nhà nước 46.051,44 m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88m3 cát ở thể nở rời, với tổng trị giá là hơn 5,1 tỷ đồng. Bị cáo hưởng lợi trái phép 180 triệu đồng.

Đối với bị cáo Phạm Văn Hoành, theo cáo trạng, khi là PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, bị cáo giúp GĐ Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện lĩnh vực khoáng sản, trữ lượng khoáng sản. Theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, bị cáo chịu trách nhiệm toàn diện về những quyết định của mình trước GĐ và pháp luật.

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, bị cáo Hoàng đã ký nháy, tham mưu cho GĐ Sở ký văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Phạm Văn Hoành cũng là người trực tiếp ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 5,1 tỷ đồng. Bị cáo được hưởng lợi 60 triệu đồng.

Đại diện VKS phát biểu bản luận tội. Ảnh: P.A

Phát biểu quan điểm luận tội với các bị cáo, đại diện VKS cho biết, tài nguyên khoáng sản là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Việc chuyển nhượng quyền khai thác, cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục và giới hạn theo quy định pháp luật.

Trong vụ án này, bị cáo Giang là người có thẩm quyền quyết định việc cho phép chuyển nhượng, cấp giấy phép khai thác khoáng sản; chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Chủ tịch, trước UBND tỉnh, HĐND tỉnh và trước pháp luật về những quyết định của mình. Do đó, bị cáo Giang phải chịu mức hình phạt cao hơn các bị cáo còn lại.

Bị cáo Hoành chịu trách nhiệm chính dưới góc độ cơ quan chuyên môn tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh, phải chịu mức hình phạt cao hơn đối với bị cáo Hùng và bị cáo Tâm.

Trong giai đoạn điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo Giang, Hoành, Hùng, Tâm đã tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi sai phạm; tự nguyện khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình và nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính. Các bị cáo đều có nhân thân tốt, quá trình công tác, các bị cáo đều có nhiều thành tích xuất sắc, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp có thẩm quyền. Gia đình các bị cáo Giang, Hoành, Hùng có công với cách mạng….

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Giang 36-42 tháng tù; Phạm Văn Hoành 30-36 tháng tù; Nguyễn Thế Hùng 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Tâm 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (GĐ Công ty Thiên An Phát) bị đề nghị 3-4 năm tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; 4-5 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt 7-9 năm tù và áp dụng hình phạt bổ sung 200 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị mức án 12 tháng tù treo đến 8 năm tù và áp dụng hình phạt bổ sung 100-200 triệu đồng.