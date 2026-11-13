Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị tuyên phạt 3 năm tù trong vụ khai thác 'cát tặc'

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: LÊ NHUNG)

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài nguyên đất đai do Nhà nước quản lý, hậu quả gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản Nhà nước. Song, các bị cáo được ghi nhận thành khẩn khai báo, nộp tiền khắc phục hậu quả. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được tòa án xem xét khi lượng hình.

Khi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Đức Giang được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường cũ.

Bị cáo Lê Đức Giang đã ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản. Hành vi của bị cáo Lê Đức Giang đã gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Đức Giang mức án 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cùng tội danh nêu trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hoành, cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cũ mức án 30 tháng tù.

Với 9 bị cáo còn lại lần lượt bị Hội đồng xét xử tuyên phạt các mức án từ 15 tháng tù treo đến 8 năm tù giam theo tội danh truy tố.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng Mỏ số 2 và cấp giấy phép khai thác cho Công ty Thiên An Phát, Nguyễn Xuân Tùng đã chi tiền cho một số người liên quan.

Trong đó, Tùng đưa cho bị cáo Giang 180 triệu đồng. Quá trình khai thác tại Mỏ số 2, các cổ đông góp vốn của Công ty Thiên An Phát, trong đó có Nguyễn Xuân Tùng, thống nhất không kê khai thuế, phí đối với toàn bộ lượng cát khai thác thực tế, chỉ kê khai theo sản lượng ghi trong giấy phép.

Từ tháng 4 đến tháng 11/2023, Công ty Thiên An Phát đã khai thác toàn bộ sản lượng được cấp phép, hơn 147.294m3 cát ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 165.705m3 cát ở trạng thái nở rời.

Tuy nhiên, Tùng và các cổ đông chỉ thống nhất kê khai 32.337m3 cát, với tổng doanh thu hơn 4,9 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ thuế, phí. Doanh nghiệp này đã để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai doanh thu đối với hơn 133.368m3 cát khai thác và bán cho khách hàng.

Kết luận giám định xác định hành vi khai báo gian dối sản lượng khai thác thực tế và doanh thu bán cát gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng tiền thuế, phí.