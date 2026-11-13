Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị phạt 3 năm tù trong vụ khai thác cát trái phép

Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án. Ảnh: Kim Anh - TTXVN

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 13/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Đức Giang 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng tội danh này, bị cáo Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) lĩnh án 30 tháng tù; Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp Xây dựng và Khoa học Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) lần lượt lĩnh án 26 và 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Thiên An Phát) bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và 4 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Tùng là 8 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm 6 tháng tù.

Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài nguyên đất đai do nhà nước quản lý, hậu quả gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản Nhà nước.

Khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, bị cáo Lê Đức Giang được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường. Quá trình làm việc, bị cáo Lê Đức Giang đã ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát, trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản. Hành vi này đã gây thất thoát tài sản Nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát luận tội. Ảnh: Kim Anh - TTXVN

Trong số các bị cáo, ông Giang là người có chức vụ cao nhất, có thẩm quyền quyết định việc cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản, phải chịu trách nhiệm lớn hơn các bị cáo khác cùng tội danh. Bị cáo Lê Đức Giang chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, HĐND tỉnh về các quyết định của mình, cũng như quá trình cấp phép mỏ số 02.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tự nguyện khắc phục hậu quả và nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính...

Theo bản án sơ thẩm, quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng Mỏ số 2 và cấp giấy phép khai thác cho Công ty Thiên An Phát, Nguyễn Xuân Tùng đã chi tiền cho một số người liên quan. Trong đó, Tùng đưa cho bị cáo Giang 180 triệu đồng.

Quá trình khai thác tại Mỏ số 2, các cổ đông góp vốn của Công ty Thiên An Phát, trong đó có Nguyễn Xuân Tùng, thống nhất không kê khai thuế, phí đối với toàn bộ lượng cát khai thác thực tế, chỉ kê khai theo sản lượng ghi trong giấy phép.

Trong thời gian từ tháng 4 - 11/2023, Công ty Thiên An Phát đã khai thác toàn bộ sản lượng được cấp phép, hơn 147.294m³ cát ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 165.705m³ cát ở trạng thái nở rời. Tuy nhiên, Tùng và các cổ đông chỉ thống nhất kê khai 32.337m³ cát, với tổng doanh thu hơn 4,9 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ thuế, phí. Doanh nghiệp này đã để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai doanh thu đối với hơn 133.368m³ cát khai thác và bán cho khách hàng.

Kết luận giám định xác định hành vi khai báo gian dối sản lượng khai thác thực tế và doanh thu bán cát gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng tiền thuế, phí.