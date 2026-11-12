Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị 36-42 tháng tù trong vụ án mỏ cát

Chiều 12/11, phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Lê Đức Giang cùng 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát và các đơn vị liên quan bước vào phần tranh tụng.

Đại diện VKSND Tp.Hà Nội đã phân tích hành vi phạm tội, đánh giá vai trò của từng bị cáo và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Xem lời khai của ông Lê Đức Giang:Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa "trần tình" về 180 triệu đồng của chủ mỏ cát

Theo đại diện VKS, quá trình điều tra, truy tố và xét hỏi công khai tại phiên tòa, cả 11 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, tội danh và điều khoản truy tố trong cáo trạng. Các bị cáo cũng đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ và bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với nhóm bị cáo là cán bộ, cựu cán bộ UBND tỉnh Thanh Hóa, đại diện VKS xác định các bị cáo Lê Đức Giang cùng các thuộc cấp đã làm trái nhiệm vụ được giao trong quá trình thẩm định, tham mưu và quyết định cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác tại Mỏ số 02 chuyển đổi cho Công ty Thiên An Phát.

Đại diện VKSND Tp.Hà Nội luận tội các bị cáo (Ảnh: Phùng Anh).

Theo VKS, tài nguyên khoáng sản là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Việc chuyển nhượng quyền khai thác, cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải tuân thủ đầy đủ điều kiện, trình tự, thủ tục và giới hạn theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, do nể nang và vụ lợi, các bị cáo đã cho phép doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền khai thác khi chưa đủ điều kiện, đồng thời cấp giấy phép khai thác vượt trữ lượng được phê duyệt.

Hành vi này vi phạm đã gây thất thoát tài sản Nhà nước trị giá hơn 5,18 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Lê Đức Giang - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, là người có thẩm quyền quyết định việc cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Ông Lê Đức Giang - Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại tòa (Ảnh: Phùng Anh).

Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về các quyết định của mình và có vai trò cao nhất trong nhóm bị cáo này.

Bị cáo Phạm Văn Hoành - cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, chịu trách nhiệm chính ở khâu tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh nên phải chịu mức hình phạt cao hơn các bị cáo Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Văn Tâm.

Về tình tiết giảm nhẹ, VKS ghi nhận các bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, thừa nhận sai phạm, tự nguyện khắc phục hậu quả và nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.

Trên cơ sở đánh giá vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt với nhóm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm: Lê Đức Giang mức án 36 - 42 tháng tù; Phạm Văn Hoành - cựu Phó Giám đốc Sở NN&MT Thanh Hóa cáo Phạm Văn Hoành 30-36 tháng tù.

Nguyễn Thế Hùng - cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở NN&MT 24 - 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Tâm - cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp xây dựng và khoa học công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, 24-20 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Nguyễn Xuân Tùng - Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và 4-5 năm năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng mức án từ 7-9 năm tù.

Cùng tội danh, các cổ đông Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát gồm: Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga và Nguyễn Thị Cúc cùng bị đề nghị tổng 6-8 năm tù. Một số bị cáo liên quan khác có vai trò thứ yếu, được đề nghị án treo.

Bị cáo Nguyễn Thị Tâm - Giám đốc Công ty Thanh Tâm chuyển Với hành vi bán lại mỏ cát với số tiền hơn 62 tỷ đồng nhưng chỉ ghi vào hợp đồng hơn 2,5 tỷ đồng đã phạm tội Trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước về thuế số tiền hơn 16 tỷ đồng, 18-24 tháng tù, cho hưởng treo. Bị cáo Tâm đã khắc phục toàn bộ hậu quả.

Phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng của các luật sư.