Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị 36 - 42 tháng tù

Đề nghị phạt cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang 36 - 42 tháng tù

Chiều 12/11, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang 36 - 42 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh, bị cáo Phạm Văn Hoành, cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, bị đề nghị mức án 30-36 tháng tù. Hai bị cáo Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, và Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng bị đề nghị 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa.

Đối với Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát, VKS đề nghị 3-4 năm tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và 4-5 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tùng bị đề nghị 7-9 năm tù, kèm hình phạt bổ sung 200 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù giam; hình phạt bổ sung từ 100-200 triệu đồng.

Sai phạm trong việc chuyển nhượng quyền khai thác mỏ cát

Theo cáo trạng, năm 2012, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho Doanh nghiệp tư nhân Hùng Mạnh khai thác cát tại mỏ số 02, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa (cũ), với tổng trữ lượng 634.831m³.

Sau đó, quyền khai thác mỏ được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm. Đến cuối năm 2022, doanh nghiệp đã khai thác 533.588,44m³, còn lại 101.242,56m³ cát ở thể tự nhiên.

Tháng 9/2022, Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Thanh Tâm, thỏa thuận chuyển nhượng quyền khai thác mỏ cho các cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát. Đáng chú ý, hợp đồng chuyển nhượng thể hiện giá trị hơn 2,59 tỷ đồng, trong khi số tiền thực tế các bên thỏa thuận lên tới 62 tỷ đồng.

Sau khi đạt được thỏa thuận, Nguyễn Xuân Tùng, đại diện Công ty Thiên An Phát, thông qua các mối quan hệ cá nhân đã gặp ông Lê Đức Giang, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, để nhờ tạo điều kiện trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác mỏ.

Theo cáo trạng, ông Giang đồng ý và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp trái quy định.

Hậu quả, trữ lượng được cấp phép vượt quá trữ lượng còn lại đã được phê duyệt 46.051,44m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88m³ cát ở thể nở rời. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa xác định lượng cát cấp vượt phép có giá trị hơn 5,1 tỷ đồng tại thời điểm 20/12/2022.

Đổi lại những điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục, sau khi được cấp phép, Nguyễn Xuân Tùng nhiều lần tặng quà lễ, Tết cho các cán bộ liên quan. Trong đó, ông Lê Đức Giang nhận 180 triệu đồng; Phạm Văn Hoành nhận 60 triệu đồng; Nguyễn Thế Hùng nhận 35 triệu đồng và Nguyễn Văn Tâm nhận 20 triệu đồng.

Khai thác vượt phép, giấu doanh thu hàng chục tỷ đồng

Không dừng lại ở sai phạm trong quá trình chuyển nhượng và cấp phép, từ năm 2023 đến 2025, Công ty Thiên An Phát tiếp tục khai thác hơn 582.000m³ cát, trong khi tổng trữ lượng được cấp phép chỉ khoảng 159.000m³.

Như vậy, doanh nghiệp đã khai thác vượt phép hơn 423.000m³ cát, với giá trị tài nguyên bị khai thác trái phép được xác định hơn 75,8 tỷ đồng.

Chưa hết, nhóm bị cáo tại doanh nghiệp còn để ngoài sổ sách kế toán, che giấu hơn 133.000m³ cát cùng doanh thu phát sinh từ lượng tài nguyên này, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa trước đó, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang thừa nhận có sai phạm trong việc ký các quyết định liên quan đến doanh nghiệp, dẫn đến thất thoát ngân sách Nhà nước.

Giải thích về quá trình quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, bị cáo Giang cho biết trước đây các mỏ cát đều có đoàn cán bộ sở, ban, ngành kiểm tra, nhưng khi báo cáo về thì đều khẳng định “không có sai phạm”.

Riêng đối với mỏ số 2, bị cáo khai UBND tỉnh không trực tiếp có chức năng kiểm tra. Chỉ khi báo chí phản ánh có vấn đề hoặc trong quá trình thực hiện chiến lược quản lý khoáng sản phát sinh vướng mắc, UBND tỉnh mới chỉ đạo; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, chính sự chỉ đạo sai quy định của ông Giang trong quá trình giải quyết hồ sơ đã dẫn đến việc cấp vượt trữ lượng khai thác, gây thiệt hại khoảng 5,2 tỷ đồng. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục khai thác hơn 582.000m³ cát, gần gấp 4 lần tổng sản lượng được cấp phép. Trong quá trình này, ông Giang được Nguyễn Xuân Tùng đưa 180 triệu đồng.