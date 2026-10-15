Cựu Phó chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang sắp hầu tòa vụ nhận quà biếu 180 triệu đồng

Theo đó, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang (SN 1973) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can Lê Đức Giang (trái) và Phạm Văn Hoành. Ảnh: Bộ Công an.

Các bị can gồm: Phạm Văn Hoành, cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa; Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản thuộc Sở TN&MT này; Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh cùng bị xét xử về tội danh trên.

Trong khi đó, Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát và ba thành viên góp vốn công ty này hầu toà với hai tội danh: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm hầu tòa về tội Trốn thuế.

Theo cáo buộc, trong quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2 (ở Thiệu Hóa), Lê Đức Giang và đồng phạm do nể nang và vụ lợi, đã làm trái nhiệm vụ được giao.

Trong đó, cựu Phó chủ tịch tỉnh Lê Đức Giang là người được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên & Môi trường.

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, Lê Đức Giang bị xác định ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2, ký giấy phép khai thác khoáng sản cho công ty này trái quy định.

Hành vi của Lê Đức Giang gây thất thoát cho Nhà nước số khoáng sản có tổng trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ, Nguyễn Xuân Tùng bị cáo buộc chi tiền bồi dưỡng, quà lễ, Tết cho các cá nhân liên quan.

Theo cáo trạng, Lê Đức Giang nhận 180 triệu đồng; Phạm Văn Hoành nhận 60 triệu đồng; Nguyễn Thế Hùng nhận 35 triệu đồng; Nguyễn Văn Tâm nhận 20 triệu đồng.

Sau đó, các bị can cùng gia đình và người liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án tổng cộng hơn 87 tỷ đồng.