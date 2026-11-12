Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa khai về quan hệ với ông chủ doanh nghiệp

Ngày 12/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và các đồng phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Quá trình xét xử, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Giang mức án 36- 42 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị xử phạt mức án từ 12 tháng tù treo đến 8 năm tù giam về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ vụ án, quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa cùng các bị cáo Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở NN&MT) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp xây dựng và khoa học công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh) đã làm trái nhiệm vụ được giao.

Các bị cáo đã vi phạm quy định pháp luật về khai thác khoáng sản, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga và Nguyễn Thị Cúc (đều là thành viên góp vốn công ty) đều thừa nhận cáo buộc.

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cũng thừa nhận nội dung cáo buộc và trình bày về mối quan hệ với Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát.

Theo lời khai của ông Lê Đức Giang, bị cáo cùng ở Hoằng Hóa nên quen biết Tùng. Bản thân bị cáo nhiều lần gặp chủ doanh nghiệp Khoáng sản Thiên An Phát tại Ủy ban và tại phòng làm việc.

Có lần bị cáo Tùng đi cùng một người nữa đến phòng làm việc của bị cáo để trình bày về việc Công ty Thiên An Phát muốn được chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại Mỏ số 2.

Khi nhận được hồ sơ của Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát, bị cáo đã đọc rất kỹ hồ sơ, sau đó giao cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao Sở TNMT phối hợp giải quyết theo quy định.

Theo lời khai của ông Giang, thời điểm ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát, bị cáo xem hồ sơ và thấy hồ sơ đầy đủ, các ngành thống nhất ý kiến đồng ý.

“Đến khi bị bắt, bị cáo mới biết, việc lập bản đồ không thể do chính doanh nghiệp làm mà phải để cơ quan chức năng lập” - cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa khai.

Bị cáo Lê Đức Giang thừa nhận ký sai thì phải chịu trách nhiệm nhưng cho rằng, trước đó đã có các đoàn kiểm tra Mỏ số 2 và đều không phát hiện sai phạm và “các mỏ trên địa bàn cả nước đều có vi phạm.

Về việc nhận 180 triệu đồng từ bị cáo Nguyễn Xuân Tùng, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cho rằng chỉ được Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát đến chúc tết cùng vợ, mừng tuổi khoảng 30 triệu đồng. Tiền này không liên quan đến công việc.