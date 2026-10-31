Cựu Phó chủ tịch Lào Cai Lê Ngọc Hưng chuẩn bị hầu tòa tại Hà Nội

Trong các bị can sắp hầu tòa tại TP Hà Nội, ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và ông Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công thương tỉnh này cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Lê Ngọc Hưng.

Bị can Bùi Thanh Bình (cựu Tổng giám đốc Công ty Việt Trung) bị truy tố về ba tội danh gồm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Nhận hối lộ” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức”.

Bị can Mai Văn Tinh (cựu Chủ tịch HĐTV VNS) cùng 15 người khác bị cáo buộc tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. 5 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Tiếp đó, bị can Trần Tuấn Dũng (Trợ lý HĐQT VNS, thành viên HĐTV VTM) bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp". Nguyễn Ngọc Khiêm (cựu Phó giám đốc Công ty TNHH DVDL Cáp treo Fansipan) sẽ hầu tòa về tội "Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Theo cáo trạng, năm 2006, VNS cùng Công ty Khoáng sản Lào Cai (Lamico) và một doanh nghiệp tại Trung Quốc góp vốn thành lập Công ty VTM. Sau đó, VTM thực hiện dự án Nhà máy Gang thép và dự án mỏ sắt Quý Xa tại Lào Cai.

Quá trình thực hiện dự án, bán quặng, mua than, các bị can là lãnh đạo doanh nghiệp bị cáo buộc có nhiều sai phạm, có hành vi đưa, nhận hối lộ.

Trong quá trình triển khai gói thầu các dự án, Mai Văn Tinh cùng một số thành viên HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam biết mức giá này không có cơ sở, các nhà thầu khác chào giá thấp hơn, nhưng không yêu cầu làm rõ mà vẫn đồng ý thông qua.

Trong đó, Đậu Văn Hùng bị cáo buộc trực tiếp tham gia đàm phán, thống nhất mức giá 160 triệu USD; chỉ đạo cấp dưới sử dụng thông tin, số liệu tính toán không có cơ sở để trình HĐQT phê duyệt.

Sau khi chốt giá, các cá nhân tại VTM và đơn vị tư vấn tiếp tục lập hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư để hợp thức giá gói thầu. Qua đó, VKS xác định, phần xây dựng và hạng mục trạm biến áp của gói thầu bị nâng giá hơn 359 tỷ đồng.

Tính cả khoản lãi vay tương ứng và căn cứ tỷ lệ vốn Nhà nước, cơ quan tố tụng xác định, hành vi của các bị can liên quan đến gói thầu gây thất thoát tài sản Nhà nước trên 241 tỷ đồng.

Bị can Mai Văn Tinh từng bị phạt 6 năm tù trong vụ Gang thép Thái Nguyên.

Ngoài ra, từ năm 2015 - 2020, Công ty VTM thực hiện 25 hợp đồng với 16 doanh nghiệp và triển khai bán hơn 5,77 triệu tấn quặng. Tuy nhiên, mức giá chênh lệch giữa giá thị trường và giá bán thực tế gần 988 tỷ đồng, gây thất thoát tài sản Nhà nước (tính theo phần vốn góp) là hơn 434 tỷ đồng.

Cũng theo cáo buộc, bị can Bùi Thanh Bình có hành vi nhận hối lộ 62,2 tỷ đồng từ hoạt động mua bán quặng sắt, than cốc. Trong đó, Nguyễn Văn Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Phát) đưa 48 tỷ đồng; Ngô Tiến Cương (Giám đốc Công ty Tiến Đại Phát) đưa 5 tỷ đồng.

Bùi Thanh Bình còn bị cáo buộc nhận 1,8 tỷ đồng từ Nguyễn Duy Nghiệp (Giám đốc Công ty An Bình) thông qua Lê Xuân Định; nhận 7,4 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Tốt (Giám đốc Công ty Trung Thành Thái Nguyên).

Theo cáo trạng, quặng sắt không thuộc danh mục khoáng sản được phép xuất khẩu, nhưng nếu trong nước không có nhu cầu tiêu thụ thì phải được UBND cấp tỉnh nơi có khoáng sản khai thác, chế biến kiểm tra thực tế và có văn bản gửi Bộ Công thương xem xét, giải quyết. Từ năm 2015 - 2020, 11 doanh nghiệp trong nước đã lợi dụng quy định nêu trên, mua quặng sắt của VTM và xuất khẩu bán sang nước ngoài nhằm mục đích đạt được lợi nhuận cao hơn so với bán tại thị trường trong nước. Để triển khai thực hiện, đại diện các doanh nghiệp đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian là Trần Bích Long (đã chết) và Nguyễn Ngọc Khiêm, cựu Phó giám đốc Công ty TNHH DVDL Cáp treo Fansipan đến gặp, đặt vấn đề và được Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công thương đồng ý tạo điều kiện ban hành văn bản gửi Bộ Công thương đề nghị cấp hạn ngạch cho các doanh nghiệp trên xuất khẩu.