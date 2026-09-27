Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái từng được tuyên vô tội bị xét xử lại tại Hà Nội vào ngày mai

Ngày mai (28-9), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Đinh Tiến Hùng (cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) cùng 9 bị cáo liên quan về các tội: "Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Vụ án được khởi tố năm 2021 và đã được TAND tỉnh Yên Bái (cũ) đưa ra xét sơ sơ thẩm vào tháng 11-2023. Tại phiên tòa đó, bị cáo Đinh Tiến Hùng được tuyên vô tội, còn 9 bị cáo liên quan lần lượt phải nhận từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 19 năm tù.

Bị cáo Đinh Tiến Hùng - cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) tại phiên tòa được tuyên vô tội trước đây.

Sau đó, Viện KSND tỉnh Yên Bái kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng Đinh Tiến Hùng phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Năm 2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội) xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Đáng chú ý, vụ án xảy ra ở Yên Bái (nay là Lào Cai) nhưng sau khi bị hủy để điều tra lại, Viện KSND Tối cao lại truy tố Đinh Tiến Hùng và 9 bị cáo liên quan ra xét xử sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội.

Cáo trạng vụ án thể hiện, các bị cáo trong vụ án đã khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng nhằm thu hồi số tiền 10 tỷ đồng đã góp vốn.

Cụ thể, từ tháng 7-2020 đến tháng 12-2020, bị cáo Đinh Tiến Hùng cùng Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng (đều là Phó giám đốc Công ty Tuyên Huy), Nguyễn Văn Hậu (Giám đốc Công ty Tuyên Huy) đã bàn bạc thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng và phân chia lợi nhuận. Trong đó, Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3 lợi nhuận, còn lại 2/3 lợi nhuận là của Công ty Tuyên Huy.

Nhóm bị cáo phân công Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện hành vi tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ; phân công Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty Ngọc Hân) thực hiện hành vi làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình (Yên Bái cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng.

Các bị cáo lợi dụng việc thi công làm đường xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường nhưng lại sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Số vật liệu nổ mà Công ty Ngọc Tâm được cấp giấy phép vận chuyển là 868,8 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ, nhưng Lăng Đức Hân đã chỉ đạo thủ kho Trần Đắc Việt xuất kho vật liệu nổ vượt quá số lượng vật liệu nổ được cấp giấy phép vận chuyển tổng số là 2.613 kg thuốc nổ và 3.291 kíp nổ.

Trong vụ, các bị cáo Bùi Mạnh Hùng và Bùi Minh Đức (công nhân) thực hiện hành vi giao nhận vật liệu nổ và giám sát hoạt động nổ mìn tại mỏ Núi Ngàng; Trần Đắc Việt thực hiện hành vi xuất kho vật liệu nổ để vận chuyển, khai thác trái phép quặng tại mỏ Núi Ngàng; bảo vệ Nguyễn Văn Báu thực hiện hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ lên mỏ Núi Ngàng; Lưu Bằng Đoàn (lao động tự do) thực hiện hành vi quản lý, điều hành việc khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Cáo trạng cho rằng, các bị cáo đang thực hiện hành vi vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, khai thác trái phép đá chứa quặng chì kẽm tại mỏ Núi Ngàng thì bị phát hiện bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã thu giữ 150 kg thuốc nổ Amonit (AD1); 144 kg thuốc nổ nhũ tương; 200 kíp điện A8; 200 kíp điện Visai; 1.500 m dây điện mạng; 51 kg thuốc nổ các loại. Số đá chứa chì – kẽm mà các bị cáo đã khai thác có tổng khối lượng là 1.096 tấn trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Viện kiểm sát xác định, cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đinh Tiến Hùng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.816 kg thuốc nổ và 2.442 kíp nổ cùng toàn bộ số đá chứa quặng chì - kẽm khai thác trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.073 tấn.