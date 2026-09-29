Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái lĩnh 16 năm 6 tháng tù sau điều tra lại

Chiều 29/9, sau hai ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 10 bị cáo, trong đó có ông Đinh Tiến Hùng (SN 1984, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai) về các tội Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

10 bị cáo hầu tòa trong các ngày 28 và 29/9 tại Hà Nội.

Trong số này, bị cáo Hùng bị tuyên phạt 13 năm về tội Sử dụng trái phép vật liệu nổ, 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Tổng hợp hình phạt là 16 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy) lĩnh 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trọng Tuấn (Phó giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy) 14 năm tù.

Tiếp đó, Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm) bị tuyên phạt 16 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận những mức án từ 30 tháng tù treo đến 10 năm tù.

Trước đó, tháng 11/2023, TAND tỉnh Yên Bái cũ xét sơ sơ thẩm vụ án và tuyên Đinh Tiến Hùng vô tội. 9 bị cáo khác lĩnh các mức án từ 2 năm án treo đến 19 năm tù. Sau đó, Viện Kiểm sát Yên Bái kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng bị cáo Hùng phạm tội.

Cuối tháng 10/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án nêu trên và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Đinh Tiến Hùng.

Sau thời gian điều tra lại, Viện KSND Tối cao xác định, từ tháng 7 đến tháng 12/2020, Đinh Tiến Hùng cùng các bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng (ở Hà Nội), Nguyễn Văn Hậu bàn bạc, thống nhất cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng (tỉnh Yên Bái cũ) nhằm thu hồi 10 tỷ đồng đã góp vốn.

Các bị cáo thỏa thuận chia lợi nhuận cho Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3, còn lại 2/3 thuộc về Công ty Tuyên Huy và Nguyễn Mạnh Hùng.

Cáo buộc nêu, bị cáo Hùng được giao tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ. Lăng Đức Hân làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng.

Sau đó, các bị cáo lợi dụng việc thi công làm đường, xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường rồi sử dụng vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Quá trình thực hiện, các bị cáo đã xuất kho vật liệu nổ vượt quá số lượng được cấp giấy phép vận chuyển. Các bị cáo cũng phân công người xuất kho vật liệu nổ để vận chuyển, khai thác trái phép quặng tại mỏ Núi Ngàng; phân công người vận chuyển trái phép vật liệu nổ lên mỏ và quản lý, điều hành việc khai thác quặng trái phép tại mỏ.

Khi các bị cáo đang thực hiện hành vi vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, khai thác trái phép đá chứa quặng chì kẽm tại mỏ Núi Ngàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng, gồm 1.816kg thuốc nổ và 2.442 kíp nổ cùng toàn bộ số đá chứa quặng chì kẽm khai thác trái phép (số lượng 1.073 tấn trị giá hơn 2 tỷ đồng).

Quá trình xét xử vụ án tại TAND TP Hà Nội trong hai ngày vừa qua, bị cáo Đinh Tiến Hùng đã nhận tội và xin được hưởng khoan hồng để sớm trở về với xã hội.