Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) và 9 bị cáo hầu tòa ở Hà Nội

Ngày mai (28/9), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo, trong đó có ông Đinh Tiến Hùng (SN 1984), cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ, nay là tỉnh Lào Cai), về các tội Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra tại Yên Bái (cũ).

Trước đó, trong 2 ngày 29-30/10/2024, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án này và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại theo quy định của pháp luật.

Cáo buộc lần này của VKSND Tối cao cho rằng, vì muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng (tỉnh Yên Bái cũ) nhằm thu hồi 10 tỷ đồng đã góp vốn, từ tháng 7-12/2020 các bị cáo: Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy), Nguyễn Mạnh Hùng (ở Hà Nội), Nguyễn Văn Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy) đã bàn bạc thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại đây.

Ảnh minh họa.

Phân chia lợi nhuận

Các bị cáo phân chia lợi nhuận theo phương thức: Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3, còn lại 2/3 thuộc về Công ty Tuyên Huy (của Nguyễn Văn Hậu) và Nguyễn Mạnh Hùng.

Cả nhóm phân công Hùng tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ, Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Ngọc Tâm - Công ty Ngọc Tâm) làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng.

Các bị cáo lợi dụng việc thi công làm đường, xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường, nhưng lại sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Cáo trạng xác định, số vật liệu nổ mà Công ty Ngọc Tâm được cấp giấy phép vận chuyển là 868,8 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ.

Nhưng Lăng Đức Hân đã chỉ đạo Trần Đắc Việt (thủ kho) xuất kho vật liệu nổ vượt quá số lượng được cấp giấy phép vận chuyển, với tổng số là 2.613 kg thuốc nổ và 3.291 kíp nổ; phân công Bùi Minh Đức (công nhân Công ty Ngọc Tâm), Bùi Mạnh Hùng (Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy) giao nhận vật liệu nổ và giám sát hoạt động nổ mìn tại mỏ Núi Ngàng.

Các bị cáo cũng phân công người xuất kho vật liệu nổ để vận chuyển, khai thác trái phép quặng tại mỏ Núi Ngàng; phân công người vận chuyển trái phép vật liệu nổ lên mỏ Núi Ngàng và quản lý, điều hành việc khai thác quặng trái phép tại mỏ này.

Khi các bị cáo đang thực hiện hành vi vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, khai thác trái phép đá chứa quặng chì kẽm tại mỏ Núi Ngàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ: 150 kg thuốc nổ Amonit (AD1); 144 kg thuốc nổ nhũ tương; 200 kíp điện A8; 200 kíp điện Visai; 1.500 m dây điện mạng; 51 kg thuốc nổ các loại.

Số đá chứa chì – kẽm mà các bị cáo đã khai thác có tổng khối lượng là 1.096 tấn (trị giá hơn 2 tỷ đồng) các bị cáo chưa thu lợi.

Theo cáo buộc, các bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng, được xác định là 1.816 kg thuốc nổ và 2.442 kíp nổ, cùng toàn bộ số đá chứa quặng chì - kẽm khai thác trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.073 tấn, trị giá hơn 2 tỷ đồng.