Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) lãnh 16 năm 6 tháng tù

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 29/9, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Đinh Tiến Hùng, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) và các bị cáo khác.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng (SN 1984, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cũ) 16 năm 6 tháng tù về tội Sử dụng trái phép vật liệu nổ và tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Cùng 2 tội danh trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy) 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trọng Tuấn (Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy) 14 năm tù; Bùi Mạnh Hùng (Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy) 8 năm tù; Nguyễn Mạnh Hùng 10 năm tù; Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm) 16 năm tù; Bùi Minh Đức (công nhân Công ty Ngọc Tâm) 9 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo Trần Đắc Việt (thủ kho vật liệu nổ Công ty Ngọc Tâm) và Nguyễn Văn Báu (nhân viên Công ty Ngọc Tâm) đều bị tuyên 6 năm tù về tội Vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Bị cáo Lưu Bằng Đoàn (SN 1972, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, xâm phạm tài nguyên quốc gia. Các bị cáo phạm đều phạm tội do hám lợi và bị áp dụng tình tiết tăng nặng do vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ nhiều lần. Còn việc khai thác tài nguyên, do không tính được khối lượng nên HĐXX không áp dụng tình tiết tăng nặng.

Với cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, HĐXX ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là có nhiều thành tích trong công tác, gia đình tự nguyện nộp 50 triệu đồng. Cùng với 50 triệu đồng này, tòa cũng tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền các gia đình bị cáo khác đã nộp.

Theo hồ sơ vụ án, vì muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng (tỉnh Yên Bái cũ) nhằm thu hồi số tiền 10 tỷ đồng đã góp vốn, từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 các bị cáo gồm Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hậu đã bàn bạc thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Lợi dụng việc thi công làm đường xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường, các bị cáo lại sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Khi các bị cáo đang thực hiện hành vi vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, khai thác trái phép đá chứa quặng chì kẽm tại mỏ Núi Ngàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Các bị cáo Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng… phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.816 kg thuốc nổ và 2.442 kíp nổ, toàn bộ số đá chứa quặng chì - kẽm khai thác trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.073 tấn, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Vụ án từng được TAND tỉnh Yên Bái cũ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo và tuyên bị cáo Đinh Tiến Hùng vô tội vào tháng 11/2023.

Sau phiên tòa sơ thẩm, VKSND tỉnh Yên Bái đã ra quyết định kháng nghị đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử lại vụ án theo hướng bị cáo Đinh Tiến Hùng phạm tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Tháng 10/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên hủy bản án sơ thẩm, điều tra lại vụ án theo quy định pháp luật.