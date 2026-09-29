Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) Đinh Tiến Hùng bị tuyên phạt hơn 16 năm tù

Chiều 29/9, sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) Đinh Tiến Hùng cùng 9 bị cáo khác trong vụ án vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra tại tỉnh Yên Bái (cũ).

Quang cảnh Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: H.Nguyên.

Theo đó, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng (SN 1984, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cũ) 13 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 305 và 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hùng phải chấp hành chung là 16 năm 6 tháng tù.

HĐXX cũng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy - Công ty Tuyên Huy) 9 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hậu phải chấp hành chung là 11 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1965, Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy) bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”, 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tuấn phải chấp hành chung là 14 năm tù.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Ảnh: H.Nguyên.

Bị cáo Bùi Mạnh Hùng (SN 1952, Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”, 1 năm tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Bùi Mạnh Hùng phải chấp hành chung là 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978, trú tại phường Định Công, Hà Nội) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”, 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng phải chấp hành chung là 10 năm tù.

Bị cáo Lăng Đức Hân (SN 1972, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ”, 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hân phải chấp hành chung là 16 năm tù.

Bị cáo Bùi Minh Đức (SN 1969, công nhân Công ty Ngọc Tâm) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Đức phải chấp hành chung là 9 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Đắc Việt (SN 1970, thủ kho vật liệu nổ Công ty Ngọc Tâm) bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”.

Bị cáo Nguyễn Văn Báu (SN 1969, bảo vệ Công ty Ngọc Tâm) bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”.

Bị cáo Lưu Bằng Đoàn (SN 1972, trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bị cáo Đinh Tiến Hùng (áo phông đen chấm) cùng các bị cáo đứng nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: H.Nguyên.

HĐXX nhận định, vì muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng nhằm thu hồi số tiền 10 tỉ đồng đã góp vốn, từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020, các bị cáo Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hậu đã bàn bạc, thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng; phân chia lợi nhuận, trong đó Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3 lợi nhuận, còn lại 2/3 lợi nhuận là của Công ty Tuyên Huy, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Mạnh Hùng.

Các bị cáo phân công Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện hành vi tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ; phân công Lăng Đức Hân thực hiện hành vi làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng, lợi dụng việc thi công làm đường, xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường nhưng lại sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Số vật liệu nổ mà Công ty Ngọc Tâm được cấp giấy phép vận chuyển là 868,8 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ, nhưng Lăng Đức Hân đã chỉ đạo Trần Đắc Việt (thủ kho) xuất kho vật liệu nổ vượt quá số lượng được cấp giấy phép vận chuyển, tổng số là 2.613 kg thuốc nổ và 3.291 kíp nổ.

Các bị cáo đứng nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: H.Nguyên.

HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo nhận thức được nhưng do hám lợi vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội, do vậy cần phải có mức hình phạt tương xứng đối với mỗi bị cáo. Đồng thời, HĐXX xác định bị cáo Đinh Tiến Hùng có vai trò cao nhất trong vụ án.

Để quyết định hình phạt, HĐXX cũng xem xét, đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo theo nguyên tắc nghiêm trị đối với các bị cáo chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo cấp dưới; khoan hồng, giảm nhẹ đối với các bị cáo có vai trò đồng phạm giúp sức, làm công ăn lương, không hưởng lợi, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc điều tra, làm rõ tội phạm… nhằm vừa bảo đảm tính răn đe, đồng thời phòng ngừa tội phạm chung.

Trong vụ án này, trước đó, bị cáo Đinh Tiến Hùng chỉ bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái (cũ) khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Tháng 11/2023, vụ án này được TAND tỉnh Yên Bái xét xử sơ thẩm và tuyên Đinh Tiến Hùng không phạm tội. 9 bị cáo còn lại bị áp dụng các mức hình phạt khác nhau, trong đó: Lăng Đức Hân 19 năm tù; Nguyễn Văn Hậu 18 năm tù; Bùi Minh Đức 17 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trọng Tuấn 14 năm tù; Bùi Mạnh Hùng 17 năm tù; Nguyễn Văn Báu 15 năm tù; Trần Đắc Việt 10 năm tù;... Sau phiên tòa sơ thẩm, VKSND tỉnh Yên Bái kháng nghị phúc thẩm; 6 bị cáo cũng có đơn kháng cáo. Tháng 10/2024, TAND cấp cao tại Hà Nội (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội) xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị, kháng cáo, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và giao hồ sơ để điều tra lại. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra (A09), Bộ Công an ban hành quyết định rút vụ án để điều tra; VKSND tỉnh Yên Bái (cũ) ban hành quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền.