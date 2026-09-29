Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Theo nhận định của HĐXX, căn cứ vào lời khai của các bị cáo cũng phù hợp với chứng cứ, tài liệu điều tra và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX xét thấy, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, xâm phạm tài nguyên quốc gia.

Các bị cáo đều phạm tội do hám lợi và bị áp dụng tình tiết tăng nặng do vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ nhiều lần. Còn việc khai thác tài nguyên, do không tính được khối lượng nên HĐXX không áp dụng tình tiết tăng nặng.

Bị cáo Đinh Tiến Hùng được tòa sơ thẩm ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là có nhiều thành tích trong công tác, gia đình tự nguyện nộp 50 triệu đồng. Cùng với 50 triệu đồng này, HĐXX cũng tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền các gia đình bị cáo khác đã nộp.

Do vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng án tổng hợp 16 năm 6 tháng tù về các tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Cùng 2 tội danh trên, HĐXX tuyên phạt các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Hậu (SN 1982), Giám đốc Công ty Tuyên Huy mức án 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1965), Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy mức án 14 năm tù; Bùi Mạnh Hùng (SN 1952), Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy mức án 8 năm tù. Tiếp đến Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978) mức án 10 năm tù; Lăng Đức Hân (SN 1972), Giám đốc Công ty Ngọc Tâm mức án 16 năm tù; Bùi Minh Đức (SN 1969), công nhân Công ty Ngọc Tâm mức án 9 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo Trần Đắc Việt (SN 1970), Thủ kho vật liệu nổ Công ty Ngọc Tâm và Nguyễn Văn Báu (SN 1969), nhân viên Công ty Ngọc Tâm, cùng bị tuyên phạt mức án 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”.

Tuyên phạt bị cáo Lưu Bằng Đoàn (SN 1972) bị phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo trong vụ phạm tội vì muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng nhằm thu hồi số tiền 10 tỷ đồng đã góp vốn.

Cụ thể, từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 bị cáo Đinh Tiến Hùng cùng Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, đều là Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy; Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Công ty Tuyên Huy đã bàn bạc thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng; phân chia lợi nhuận. Trong đó, Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3 lợi nhuận, còn lại 2/3 lợi nhuận là của Công ty Tuyên Huy.

Nhóm bị cáo phân công Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện hành vi tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ; phân công Lăng Đức Hân, Giám đốc Công ty Ngọc Hân thực hiện hành vi làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình (Yên Bái cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng.

Các bị cáo lợi dụng việc thi công làm đường xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường nhưng lại sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng. Số vật liệu nổ mà Công ty Ngọc Tâm được cấp giấy phép vận chuyển là 868,8 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ, nhưng Lăng Đức Hân đã chỉ đạo thủ kho Trần Đắc Việt xuất kho vật liệu nổ vượt quá số lượng vật liệu nổ được cấp giấy phép vận chuyển tổng số là 2.613 kg thuốc nổ và 3.291 kíp nổ.