Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhận án 16 năm 6 tháng tù

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) Đinh Tiến Hùng 13 năm về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”, 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, tổng hình phạt 16 năm 6 tháng tù.

Cùng các tội danh, bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Văn Hậu, Lăng Đức Hân lần lượt bị tuyên 14 năm tù, 11 năm 6 tháng tù và 16 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận từ 30 tháng tù treo đến cao nhất là 10 năm tù.

Hội đồng xét xử nhận định, phần tố tụng của cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Lời khai của các bị cáo phù hợp với chứng cứ, tài liệu điều tra và diễn biến tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: N.N

Các bị cáo phạm tội do hám lợi và bị áp dụng tình tiết tăng nặng là vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ nhiều lần. Việc khai thác tài nguyên do không tính được khối lượng, Hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết tăng nặng.

Cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Đinh Tiến Hùng đã được tòa ghi nhận tình tiết giảm nhẹ như: Có nhiều thành tích trong công tác, gia đình tự nguyện nộp 50 triệu đồng. Cùng với 50 triệu đồng này, tòa cũng tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền các gia đình bị cáo khác đã nộp.

Tại toà, bị cáo Đinh Tiến Hùng thừa nhận những cáo buộc trong cáo trạng về việc đã vận chuyển trái phép hơn 1,8 tấn vật liệu nổ, hơn 2.400 kíp nổ và sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng; đồng thời khai thác trái phép hơn 1.000 tấn đá chứa quặng chì - kẽm. Suốt quá trình xét xử và nói lời sau cùng trước khi toà tuyên án, bị cáo Hùng nhận tội, xin được hưởng khoan hồng để sớm trở về với xã hội.

Vụ án được khởi tố năm 2021, Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái (cũ) đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 11-2023. Tại phiên tòa đó, bị cáo Đinh Tiến Hùng được tuyên vô tội, 9 bị cáo liên quan lần lượt phải nhận từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 19 năm tù.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm. Năm 2024, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội (nay là Tòa phúc thẩm - Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội) xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Sau đó, vụ án được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an rút lên để điều tra theo thẩm quyền. Bị cáo Hùng bị bắt tạm giam và khởi tố bổ sung tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 7-2020 đến tháng 12- 2020, Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng - đều là Phó giám đốc Công ty Tuyên Huy; Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Công ty Tuyên Huy bàn bạc thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng; phân chia lợi nhuận. Trong đó, Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3 lợi nhuận, còn lại 2/3 lợi nhuận là của Công ty Tuyên Huy. Nguyễn Mạnh Hùng được phân công thực hiện hành vi tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ; phân công Lăng Đức Hân, Giám đốc Công ty Ngọc Hân thực hiện hành vi làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình (Yên Bái cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng. Các bị cáo lợi dụng việc thi công làm đường xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường nhưng lại sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng. Số vật liệu nổ mà Công ty Ngọc Tâm được cấp giấy phép vận chuyển là 868,8kg thuốc nổ và 863 kíp nổ, nhưng Lăng Đức Hân đã chỉ đạo thủ kho Trần Đắc Việt xuất kho vật liệu nổ vượt quá số lượng vật liệu nổ được cấp giấy phép vận chuyển tổng số là 2.613kg thuốc nổ và 3.291 kíp nổ.