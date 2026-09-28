Cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái nhận tội và bị đề nghị từ 16-17 năm 6 tháng tù

Sau một ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, chiều 28/9, đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội các bị cáo trong vụ án “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đinh Tiến Hùng từ 13-14 năm về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” và từ 3-3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, tổng hình phạt từ 16-17 năm 6 tháng tù.

9 bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị mức án thấp nhất từ 2 năm tù đến 2 năm 6 tháng tù và cao nhất từ 17-18 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 28/9.

Quá trình xét xử, bị cáo Đinh Tiến Hùng thành khẩn nhận tội. Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo tự nguyện nhận tội hay bị ép buộc”. Bị cáo Đinh Tiến Hùng cho biết: “Bị cáo tự nguyện nhận tội và không bị ép buộc”.

Vụ án được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái cũ điều tra từ tháng 1/2021. Đến 11/2023, TAND tỉnh Yên Bái xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Đinh Tiến Hùng vô tội. 9 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 19 năm tù.

Phán quyết này của TAND tỉnh Yên Bái đã bị Viện KSND tỉnh Yên Bái kháng nghị. Tháng 11/2024, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại.

Tháng 1/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an rút vụ án để điều tra theo thẩm quyền. Một tháng sau, Đinh Tiến Hùng bị tạm giam.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, đầu năm 2020, Nguyễn Văn Hậu (Giám đốc Công ty Tuyên Huy) và Nguyễn Trọng Tuấn (Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy) thỏa thuận về việc hợp tác đầu tư với nhóm của Đinh Tiến Hùng.

Nhóm của Hùng sau đó chuyển 10 tỷ đồng đầu tư sửa chữa nhà máy tuyển quặng tại Núi Ngàng của Công ty Tuyên Huy.

Đối với Công ty Ngọc Tâm, Viện kiểm sát xác định, công ty được cấp giấy phép vận chuyển hơn 868 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ, nhưng Giám đốc công ty là Lăng Đức Hân đã chỉ đạo xuất kho vật liệu nổ vượt quá số lượng trên.

Số đá chứa chì kẽm đã khai thác hơn 1.096 tấn và chưa thu lợi. Khối lượng này giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Viện kiểm sát kết luận, Đinh Tiến Hùng phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.816 kg thuốc nổ và 2.442 kíp nổ. Hùng cũng phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số đá chứa quặng chì kẽm khai thác trái phép tại mỏ là 1.073 tấn, trị giá 2 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, Viện KSND tối cao xác định, ông Đỗ Đức Duy (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũ) được các cơ quan tiến hành tố tụng báo cáo nội dung vụ án liên quan Đinh Tiến Hùng theo quy định. Tuy nhiên, ông Duy lại trao đổi với Đinh Tiến Hùng một số thông tin trong vụ án.

Ông Đỗ Đức Duy tuy không có tham nhũng, tiêu cực, nhưng thông tin trao đổi thì Hùng cũng đã biết trong quá trình làm việc với Cơ quan An ninh điều tra. Ông Duy đã bị xử lý nghiêm khắc về Đảng, chính quyền nên cơ quan tố tụng không xem xét xử lý.