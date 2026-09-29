Cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng bị phạt 16 năm 6 tháng tù

Theo đó, bị cáo Đinh Tiến Hùng bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù về 2 tội danh trên.

Cùng 2 tội danh trên, các bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy), Nguyễn Văn Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy), Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm) lần lượt bị tuyên 14 năm tù, 11 năm 6 tháng tù và 16 năm tù.

Bị cáo Đinh Tiến Hùng tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 tháng tù treo đến 10 năm tù giam.

Công bố bản án, hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài nguyên quốc gia. Các bị cáo vì hám lợi nên phạm tội dù có đủ nhận thức. Đối với tội "Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ", bản án xác định trách nhiệm cao nhất thuộc về bị cáo Đinh Tiến Hùng, Lăng Đức Hân, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Tuấn.

Tại tòa, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, với các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 7-2020 đến tháng 12-2020, các bị cáo Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng (lao động tự do), Nguyễn Văn Hậu đã bàn bạc thống nhất cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Các bị cáo phân công Nguyễn Mạnh Hùng tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá; phân công Lăng Đức Hân làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (trước đây) chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng. Tuy nhiên, lợi dụng việc xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường, các đối tượng lại sử dụng vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Theo cáo trạng, số vật liệu nổ mà Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm được cấp giấy phép vận chuyển là hơn 868kg thuốc nổ và 863 kíp nổ, nhưng Lăng Đức Hân đã chỉ đạo Trần Đắc Việt (thủ kho) xuất vượt quá số lượng vật liệu nổ được cấp giấy phép vận chuyển, tổng số hơn 2.600kg thuốc nổ và hơn 3.200 kíp nổ…

Vụ án được khởi tố năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái xét xử sơ thẩm tháng 11-2023, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đinh Tiến Hùng được tuyên vô tội. Tuy nhiên, sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã có kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Tiến Hùng theo hướng phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Năm 2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội (nay là Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội) xét xử phúc thẩm, tòa đã tuyên trả lại hồ sơ để điều tra lại. Quá trình điều tra lại, Cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng bị bắt và bị truy tố.