Cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 29/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai) 13 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, tổng hợp hình phạt là 16 năm 6 tháng tù.

9 bị cáo khác trong vụ án là các giám đốc công ty tư nhân, nhân viên các công ty liên quan việc khai thác khoáng sản tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 30 tháng tù treo đến 16 năm tù về tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bị cáo Đinh Tiến Hùng, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái.

Hội đồng xét xử khẳng định, các bị cáo phạm tội do hám lợi và bị áp dụng tình tiết tăng nặng là vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ nhiều lần. Việc khai thác tài nguyên do không tính được khối lượng nên Hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết tăng nặng.

Cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng được tòa ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là có nhiều thành tích trong công tác, gia đình tự nguyện nộp 50 triệu đồng. Số tiền này, Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, sung công quỹ Nhà nước cùng số tiền gia đình các bị cáo khác đã nộp.

Trước đó, tháng 4/2022, Đinh Tiến Hùng bị Công an tỉnh Yên Bái cũ khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất diễn ra tháng 11/2023, TAND tỉnh Yên Bái tuyên bị cáo Hùng vô tội. Liên quan đến vụ án này, 9 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 19 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Viện KSND tỉnh Yên Bái đã kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng Đinh Tiến Hùng phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Năm 2024, TAND cấp cao tại Hà Nội (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội) xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Vụ án sau đó được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an rút lên để điều tra theo thẩm quyền. Năm 2025, Đinh Tiến Hùng bị bắt tạm giam và bị khởi tố bổ sung tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Quá trình truy tố, Viên KSND tối cao xác định, Đinh Tiến Hùng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.816 kg thuốc nổ và 2.442 kíp nổ cùng toàn bộ số đá chứa quặng chì - kẽm khai thác trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.073 tấn.

Liên quan việc Đinh Tiến Hùng từng được tuyên vô tội vào tháng 11/2023, cơ quan tố tụng kiến nghị TAND tối cao xem xét, kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của lãnh đạo và các cá nhân có liên quan.

Mức án đối với 10 bị cáo:

Tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”:

Đinh Tiến Hùng (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cũ) 16 năm 6 tháng tù

Nguyễn Văn Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy) 11 năm 6 tháng tù

Nguyễn Trọng Tuấn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy) 14 năm tù

Bùi Mạnh Hùng (Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy) 7 năm tù

Nguyễn Mạnh Hùng (ở Hà Nội, lao động tự do) 10 năm tù

Tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”:

Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm) 16 năm tù

Bùi Minh Đức (công nhân Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm) 9 năm 6 tháng tù

Tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ”:

Trần Đắc Việt (Thủ kho vật liệu nổ Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm) 6 năm tù

Nguyễn Văn Báu (nhân viên Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm) 6 năm tù

Tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”:

Lưu Bằng Đoàn (ở Hà Nội, lao động tự do) 30 tháng tù treo, thử thách 60 tháng.