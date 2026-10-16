Cựu phi công tỉnh lại sau 11 giờ nguy kịch, tiết lộ trải nghiệm gây sửng sốt sau biến cố sinh tử

Biến cố sức khỏe khiến cựu phi công rơi vào tình trạng nguy kịch

Năm 2014, cựu phi công thương mại người Canada Jim Woodford trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi tỉnh lại, ông kể về trải nghiệm cận tử với những khung cảnh kỳ lạ, các thực thể phát sáng và cuộc gặp gỡ mà ông tin là với Chúa Jesus.

Ngày 9/7/2026, chương trình *Imagine Heaven* đăng tải cuộc phỏng vấn với Jim Woodford, người từng có sự nghiệp thành công trong ngành hàng không và đặt chân đến 52 quốc gia trước khi chuyển sang kinh doanh. Câu chuyện của ông tiếp tục thu hút sự chú ý bởi những điều ông cho biết đã trải qua trong khoảng thời gian mất ý thức.

Theo CBN News, Woodford từng sở hữu nhiều tài sản, có cuộc sống sung túc và được bạn bè gọi bằng biệt danh “Jim kim cương”. Tuy nhiên, căn bệnh nghiêm trọng cùng biến cố sức khỏe năm 2014 đã khiến cuộc sống của ông thay đổi hoàn toàn.

Woodford được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré khi 61 tuổi. Đây là bệnh lý ảnh hưởng đến hệ thần kinh ngoại biên, có thể gây yếu cơ, đau đớn và thậm chí dẫn đến liệt. Trong nhiều năm, căn bệnh khiến ông phải chịu những cơn đau dữ dội, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt.

Để kiểm soát triệu chứng, Woodford sử dụng thuốc theo đơn. Tuy nhiên, ông thừa nhận đôi khi tự ý tăng liều với mong muốn kéo dài hiệu quả giảm đau.

Tháng 4/2014, Woodford lái xe đến kiểm tra một khu đất đang dự định bán. Khi dừng xe giữa cánh đồng, ông bất ngờ cảm thấy nóng rát ở bàn chân. Cảm giác khó chịu nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, sau đó ông bắt đầu khó thở và gục xuống vô lăng.

Đến tối, không thấy chồng trở về, bà Lorraine Woodford lo lắng liên hệ với cảnh sát. Lực lượng chức năng sử dụng tín hiệu điện thoại để xác định vị trí chiếc xe, sau đó phát hiện ông trong tình trạng bất tỉnh và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cựu phi công Jim Woodford .

Theo lời kể của Woodford trong cuộc phỏng vấn, khoảng thời gian từ lúc ông mất tích đến khi được tìm thấy và đưa đi cấp cứu kéo dài khoảng 11 giờ. Ông tin rằng mình đã chết trong khoảng thời gian này, nhưng chưa có bằng chứng y tế độc lập xác nhận ông đã tử vong hoặc ngừng tim suốt 11 giờ.

Tình trạng của Woodford khi nhập viện được mô tả là đặc biệt nghiêm trọng. Theo lời bà Lorraine, các bác sĩ thông báo chồng bà bị tổn thương não nặng, không ghi nhận hoạt động não và nhiều cơ quan đã ngừng hoạt động. Ông phải sử dụng thiết bị hỗ trợ sự sống, trong khi khả năng hồi phục được đánh giá rất thấp.

Gia đình gần như tuyệt vọng trước tiên lượng của bác sĩ. Tuy nhiên, khi bà Lorraine đang chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, một y tá bất ngờ gọi bà vào phòng bệnh.

Ban đầu, người vợ tưởng rằng chồng đã qua đời. Thế nhưng, khi bước vào phòng, bà kinh ngạc nhận ra Woodford đã tỉnh lại. Theo lời kể của cựu phi công, ông đột nhiên nhận thức được mình đang nằm trong căn phòng lạnh và la lớn, khiến các nhân viên y tế giật mình.

Điều khiến gia đình bất ngờ hơn cả là những trải nghiệm mà ông kể lại sau khi hồi phục.

Kể về khung cảnh kỳ lạ và cuộc gặp gỡ với Chúa Jesus

Theo Woodford, trong khoảng thời gian mất ý thức, ông có cảm giác như tách khỏi cơ thể và nhìn thấy một người đàn ông gục trên vô lăng chiếc xe. Khi tiến lại gần, ông kinh ngạc nhận ra người đó chính là mình.

Cựu phi công kể rằng sau đó, ông có cảm giác bay lên cao, đi qua một vòng sáng màu vàng rồi tiến vào một không gian hoàn toàn khác biệt. Trước mắt ông là những đồng cỏ xanh mướt, núi non hùng vĩ cùng các loài hoa có màu sắc rực rỡ.

Cựu phi công Jim Woodford trải qua biến cố nguy kịch vào năm 2014, khi được tìm thấy bất tỉnh trong ô tô giữa một cánh đồng ở Canada. (Ảnh: Unilad)

Dù từng đặt chân đến 52 quốc gia, Woodford cho biết chưa từng nhìn thấy nơi nào có vẻ đẹp tương tự. Ông mô tả khung cảnh ấy mang lại cảm giác bình yên, với màu sắc và âm thanh khác hẳn những gì từng trải nghiệm trong cuộc sống thường ngày.

Tuy nhiên, theo lời kể, trải nghiệm của ông không chỉ có những hình ảnh tươi đẹp. Woodford cho biết mình còn nhìn thấy một vực sâu tối tăm, nơi xuất hiện những sinh vật có hình dạng đáng sợ.

Trong lúc hoảng loạn và cầu cứu, ông kể rằng ba thực thể phát sáng bất ngờ xuất hiện. Những thực thể này được ông mô tả có hình dáng giống các thiên thần, cao khoảng 3–4,5 m và mặc trang phục trắng rực rỡ.

Woodford cũng khẳng định mình đã gặp Chúa Jesus trong trải nghiệm đó và được yêu cầu quay trở lại cuộc sống.

Khi tỉnh lại tại bệnh viện, một trong những điều đầu tiên ông nói với vợ là mình đã nhìn thấy Chúa Jesus. Câu chuyện sau đó được ông chia sẻ trong nhiều chương trình phỏng vấn và đưa vào cuốn sách *Heaven: An Unexpected Journey*.

Theo Woodford, biến cố năm 2014 đã làm thay đổi sâu sắc cách ông nhìn nhận cuộc sống, đức tin và cái chết. Những gì ông cho biết đã trải qua trở thành một phần quan trọng trong hành trình tinh thần của bản thân sau khi hồi phục.

Câu chuyện cũng thu hút sự quan tâm của những người tìm hiểu về trải nghiệm cận tử, hiện tượng một người báo cáo những cảm nhận đặc biệt khi ở trong tình trạng nguy kịch hoặc cận kề cái chết.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa trải nghiệm chủ quan và bằng chứng y khoa. Những hình ảnh về thiên thần, Chúa Jesus hay thế giới bên kia trong câu chuyện của Woodford hiện vẫn là lời kể cá nhân, chưa có bằng chứng khoa học xác nhận đó là những gì thực sự tồn tại sau khi chết.

Tương tự, việc trải qua một giai đoạn bất tỉnh hoặc tình trạng nguy kịch không đồng nghĩa với việc một người đã thực sự tử vong rồi sống lại. Muốn xác định chính xác tình trạng sức khỏe của Woodford vào thời điểm đó cần có hồ sơ y tế và thông tin lâm sàng đáng tin cậy.

Dù vậy, câu chuyện của cựu phi công Canada vẫn tiếp tục được nhắc đến như một trải nghiệm cá nhân đặc biệt, đặt ra nhiều câu hỏi về nhận thức, hoạt động của não bộ và cách con người đối diện với cái chết.