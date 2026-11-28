Theo People, ngày 27/11/2026, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Tối cao ở Brisbane (Australia) tuyên Robert Crawford có tội sát hại vợ là Frances Elizabeth Crawford (49 tuổi).

Trước đó, ngày 30/7/2024, Cảnh sát bang Queensland nhận được tin báo về một vụ tai nạn liên quan đến máy cắt cỏ tại nhà riêng của hai vợ chồng ở thung lũng Lockyer, cách thành phố Brisbane khoảng 100 km về phía Tây.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bà Frances bị thương dẫn đến tử vong. Theo 9News, thời điểm đó, Robert dường như đang cố gắng hồi sức cho vợ.

Tuy nhiên, nhận thấy cái chết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu đáng ngờ, cảnh sát đã mở cuộc điều tra.

Xe của lực lượng Cảnh sát bang Queensland, Australia. (Ảnh minh họa: Patrick Hamilton/AFP/Getty).

Ngày 10/10/2024, Robert bị bắt giữ và truy tố về tội giết người liên quan đến bạo lực gia đình và hành vi can thiệp trái phép vào thi thể.

Robert bị đình chỉ công tác tại Không quân Hoàng gia Australia sau khi bị bắt giữ và rời quân ngũ vào tháng 4/2025.

Tại phiên tòa, các công tố viên cho biết Robert đã siết cổ vợ đến tử vong tại nhà riêng vào ngày 29/7/2024, sau đó dàn dựng hiện trường và tạo tin nhắn giả nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan công tố lập luận rằng Frances khó có khả năng ra ngoài trong thời tiết lạnh giá để di chuyển chiếc máy cắt cỏ nặng gần 250 kg, thiết bị mà các con của bà chưa từng thấy mẹ sử dụng.

Theo 7NEWS, các công tố viên cho rằng động cơ gây án của Robert xuất phát từ việc lo ngại mất căn nhà trị giá 2 triệu AUD (khoảng 1,3 triệu USD) và ảnh hưởng đến kế hoạch nghỉ hưu sớm nếu hai vợ chồng ly hôn, sau nhiều lần ông không chung thủy.

Trong khi đó, phía luật sư bào chữa cho rằng Robert đang cố gắng hàn gắn cuộc hôn nhân.

Trong bản trình bày về những tổn thương do vụ án gây ra, Jessie Skye Crawford, con gái của hai vợ chồng, đã trực tiếp lên tiếng chỉ trích cha mình.

“Cha khiến con sợ hãi ngay trong chính ngôi nhà của mình. Con càng sợ hơn khi nghĩ rằng sẽ không có ai tin mình nếu con kể cho họ biết cha thực sự là người như thế nào sau những cánh cửa đóng kín”, Jessie nói tại tòa.

Sau hơn hai năm kể từ khi bị bắt giữ, Robert Crawford bị tuyên án tù chung thân.

Theo News.com.au, cựu phi công quân sự đủ điều kiện được xem xét tha tù trước thời hạn sau 20 năm, có tính đến 205 ngày đã bị giam giữ trước khi tuyên án.