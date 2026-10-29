Cựu phát ngôn viên Nhà Trắng lần đầu lên tiếng về nhiệm kỳ 5 ngày

Katie Zacharia, người rời vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng chỉ sau 5 ngày, lần đầu chia sẻ về quãng thời gian ngắn ngủi trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, khẳng định điều quan trọng nhất với cô là giữ phẩm giá và lòng trung thành trước những lời chỉ trích.

Trong cuộc phỏng vấn với California Post tại nhà riêng ở California ngày 26/10, Zacharia nhớ lại buổi tối cuối cùng làm việc tại Nhà Trắng hôm 16/10. Đó là thời điểm cô vừa trải qua một ngày khó khăn, ngay sau sinh nhật của con trai cả. Tối hôm đó, cô dùng bữa cùng Phó tổng thống JD Vance.

"Đó là một đêm khó khăn", Zacharia nói.

Cựu phát ngôn viên cho biết cô muốn các con hiểu rằng con người cần sống trung thực, trung thành và không đánh mất bản thân ngay cả khi phải đối mặt với sự chế giễu.

Cô chấp nhận trở thành tâm điểm của những lời giễu cợt trên mạng xã hội, kể cả từ những người từng được cô kỳ vọng sẽ ủng hộ mình.

Zacharia trở thành đối tượng chỉ trích sau cuộc họp báo đầu tiên tại Nhà Trắng ngày 13/10. Trong buổi họp báo, cô nhiều lần lắp bắp, nói nhầm dù chủ yếu đọc tài liệu chuẩn bị sẵn và chỉ trả lời 3 câu hỏi.

Các đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận chế giễu.

Cô cho rằng mình không có đủ thời gian chuẩn bị, chỉ được đọc tài liệu trong vài giờ trước khi xuất hiện trước báo giới.

Một số cựu thư ký báo chí Nhà Trắng, gồm Kayleigh McEnany, Sarah Huckabee Sanders, Ari Fleischer và Sean Spicer, đã liên hệ chia sẻ với cô về những áp lực của công việc.

Tranh cãi càng gia tăng khi Wall Street Journal đưa tin Zacharia từng thi trượt kỳ thi luật sư tại California năm 2011. Cô thừa nhận chưa vượt qua kỳ thi này, dù trước đó từng tự nhận là luật sư.

Zacharia bác bỏ suy đoán rằng mình được bổ nhiệm nhờ quan hệ cá nhân. Cô khẳng định ông Trump lựa chọn mình sau nhiều năm theo dõi cô trên truyền hình và các chương trình tin tức buổi sáng.

Theo lời Zacharia, trong ngày cuối cùng cô làm việc tại Nhà Trắng, ông Trump khuyên cô cân nhắc lại sự nghiệp vì truyền thông đối xử quá khắc nghiệt. Tổng thống nhắc cô nghĩ đến chồng và các con, đồng thời cho rằng vẫn có những cách khác để kiếm sống.

Một nguồn tin Nhà Trắng cho biết ông Trump vẫn quý mến Zacharia ở khía cạnh cá nhân.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cũng khẳng định cô sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổng thống trong một vai trò mới.