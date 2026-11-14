Cựu nữ MC thể thao gây tai nạn chết người tái xuất sau 5 năm, tiết lộ cuộc sống hiện tại

Sau nhiều năm vắng bóng khỏi truyền thông vì liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một người đi xe máy tử vong, cựu MC thể thao của đài MBC Park Shin-young bất ngờ tái xuất trên mạng xã hội với tên gọi mới.

Hiện, cô hoạt động như một người sáng tạo nội dung và thu hút gần 80.000 người theo dõi trên TikTok.

Park Shin-young, 36 tuổi, từng là MC thể thao của đài MBC (Hàn Quốc). Năm 2021, cô gây chú ý khi liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đi xe máy tử vong. Sau vụ việc, nữ MC bị tòa tuyên phạt 15 triệu won (khoảng 330.000 Đài tệ).

Park Shin-young hiện chủ yếu hoạt động với vai trò người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp từ Instagram/sinyoungpark).

Theo truyền thông Hàn Quốc, gần đây Park Shin-young bắt đầu hoạt động trên TikTok với tài khoản mang tên “Anna”. Trang cá nhân của cô hiện có gần 80.000 người theo dõi. Nữ MC chủ yếu đăng tải nội dung hướng đến khán giả quốc tế và giao tiếp với người hâm mộ bằng tiếng Anh.

Sự trở lại này khiến cuộc sống hiện tại cũng như vụ tai nạn trong quá khứ của cô một lần nữa trở thành chủ đề được quan tâm.

Từng có sự nghiệp đáng chú ý trước vụ tai nạn nghiêm trọng

Park Shin-young bắt đầu sự nghiệp vào năm 2014 với vai trò MC thể thao tại MBC Sports+. Cô tốt nghiệp ngành Kinh tế của Đại học New York (Mỹ) và từng hoạt động tích cực trong lĩnh vực truyền hình thể thao.

Tuy nhiên, tháng 5/2021, sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ tai nạn xảy ra tại một giao lộ ở khu Sangam-dong, quận Mapo, Seoul.

Thời điểm đó, Park Shin-young điều khiển một chiếc SUV và va chạm với một người đi xe máy. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong.

Kết quả điều tra của cảnh sát xác định nữ MC đi vào giao lộ khi đèn tín hiệu chuyển vàng, sau đó tiếp tục di chuyển khi đèn đã chuyển đỏ. Cô cũng bị xác định chạy quá tốc độ quy định. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác nhận Park Shin-young không lái xe trong tình trạng sử dụng rượu bia.

Sau vụ việc, nữ MC đăng tải lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội, cho biết đã trực tiếp xin lỗi gia đình nạn nhân và hứa sẽ dành cả cuộc đời để chuộc lại lỗi lầm.

Đến tháng 12/2021, Tòa án quận Tây Seoul tuyên phạt Park Shin-young 15 triệu won vì vi phạm Luật đặc biệt về xử lý tai nạn giao thông gây chết người.

Trước đó, công tố viên đề nghị mức án một năm tù. Tuy nhiên, tòa án xem xét các tình tiết giảm nhẹ, gồm việc bị cáo thừa nhận sai phạm, thể hiện sự ăn năn, chưa có tiền án, đã đạt được thỏa thuận với gia đình nạn nhân và người bị hại cũng có một phần lỗi trong vụ tai nạn.

Tái xuất trên mạng xã hội, khẳng định đã mạnh mẽ hơn

Sau nhiều năm ít xuất hiện trước công chúng, Park Shin-young gần đây đăng tải thông điệp chia sẻ về cuộc sống hiện tại trên mạng xã hội.

Park Shin-young đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp từ Instagram/sinyoungpark). ↵

Trong bài viết ngày 10/11, cô cho biết bản thân đã trở nên mạnh mẽ và can đảm hơn, đồng thời có thể tự lên tiếng bảo vệ chính mình.

“Dù người khác nói gì, tôi vẫn sẽ cố gắng sống nghiêm túc và không hổ thẹn với lương tâm. Trong thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, hy vọng chỉ có thể cho mọi người thấy phiên bản tốt nhất của bản thân”, cô viết.

Nhắc đến những giai đoạn khó khăn đã trải qua, Park Shin-young cho biết bản thân đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua. Cô không muốn những cố gắng trong quá khứ trở nên vô nghĩa và khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ.

“Ngay cả khi chỉ vì không muốn những ngày tháng khó khăn ấy trôi qua vô ích, tôi cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vì vậy, mọi người đừng lo lắng”, nữ MC chia sẻ.

Park Shin-young trước khi xảy ra tai nạn (trái) và hiện tại. Ảnh: Star News. ↵

Cuối bài viết, cô gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ vẫn luôn quan tâm, động viên mình, đặc biệt là những người đã nhắn rằng nhớ cô và vui mừng khi thấy cô trở lại.

Hiện, Park Shin-young chủ yếu hoạt động với vai trò người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, hướng đến khán giả quốc tế.