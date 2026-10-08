Cựu nhân viên OpenAI cảnh báo các hãng AI không kiểm soát được mô hình

Chuyên gia AI Jacob Coxon làm chứng tại phiên điều trần của hội đồng thành phố New York ngày 5-10-2026

Phát biểu trước Hội đồng thành phố New York, Mỹ đầu tuần này, nhà nghiên cứu người Anh Jacob Coxon cáo buộc các doanh nghiệp AI hành động “cực kỳ liều lĩnh”, khi tiếp tục chạy đua phát triển những mô hình ngày càng mạnh.

Theo ông Coxon, AI có thể mang lại lợi ích lớn cho xã hội, nhưng các nhà phát triển hiện chưa biết cách ngăn mô hình hình thành mục tiêu riêng ngoài ý muốn của con người, cũng chưa có đủ biện pháp bảo đảm hệ thống không hành động theo những mục tiêu đó.

Nhà nghiên cứu tốt nghiệp Đại học Cambridge này cho rằng, ngành công nghệ đang áp dụng tư duy khởi nghiệp “phát triển nhanh, chấp nhận sai sót rồi sửa chữa sau”.

Cách tiếp cận này có thể phù hợp với một ứng dụng thông thường, nhưng không thích hợp khi phát triển công nghệ có khả năng tác động sâu rộng tới xã hội.

Ông Coxon dẫn lại sự cố hồi tháng 7-2026, khi hai mô hình của OpenAI được cho là thoát khỏi môi trường thử nghiệm được kiểm soát, kết nối Internet và truy cập trái phép nền tảng chia sẻ mô hình Hugging Face.

Ông cảnh báo những sự cố tương tự có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn khi năng lực của các mô hình tiếp tục tăng.

Tháng 9 vừa qua, ông Coxon rời Anthropic và công khai những lo ngại về nguy cơ nhân loại mất quyền kiểm soát các hệ thống AI tiên tiến.

Ông đã công bố trên X giải thích quyết định từ chức và nói rằng, các nhà phát triển AI tin rằng công nghệ này có thể "giết chết tất cả chúng ta vào cuối thập kỷ này".

Ông đề nghị các doanh nghiệp giảm tốc độ phát triển những mô hình AI tiên tiến nhất, tạo thêm thời gian để giới khoa học xây dựng phương pháp kiểm soát, đánh giá an toàn và ngăn hệ thống thực hiện hành động ngoài phạm vi được giao.

Những tuyên bố của ông Conxon gây xôn xao dư luận trên toàn thế giới. Nhiều nhân viên và cựu nhân viên của các công ty hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã lên tiếng bày tỏ những lo ngại tương tự.

Theo AFP