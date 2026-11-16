Ngày 16/11/2026, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Đ.Đ.T, nguyên là nhân viên Ngân hàng TMCP để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Đ.Đ.T tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 4/2026, Đ.Đ.T, là nhân viên Ngân hàng đang nợ tiền nhiều người, đến hạn phải trả nhưng không có khả năng thanh toán và không thể tiếp tục vay mượn.

Trước áp lực từ các chủ nợ, lo sợ bị trình báo Công an, T. đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng mối quan hệ tình cảm và lòng tin của chị Đ.T.K.A (là người yêu của T. tại thời điểm đó), T. đưa ra thông tin bản thân đang làm thêm dịch vụ cho khách hàng vay tiền đáo hạn ngân hàng, có thể thu được tiền lãi.

T. đề nghị chị A. đưa tiền để cho khách hàng vay, cam kết trả lãi 1.200 đồng/1 triệu đồng/ngày. Tin tưởng và mong muốn có thêm thu nhập, ngày 10/4/2026, chị A. đã chuyển 3 lần vào tài khoản ngân hàng của T. với tổng số tiền 1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, T. không sử dụng vào mục đích cho vay đáo hạn ngân hàng như đã cam kết mà chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của em trai ruột nhờ chuyển trả các khoản nợ cá nhân.

Đến thời hạn 8 ngày như đã thỏa thuận, do không có tiền hoàn trả, T. tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng, đang cho khách hàng vay số tiền trên để thu thêm lãi, đồng thời đề nghị chị A. tiếp tục để tiền lại cho vay.

Để củng cố lòng tin, ngày 22/4/2026, T. chuyển cho chị A. tổng số tiền 14,4 triệu đồng, gồm hai lần chuyển, rồi nói đây là tiền lãi thu được sau 12 ngày cho vay đáo hạn ngân hàng.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, từ ngày 10/4/2026 đến ngày 13/5/2026, T. đã chiếm đoạt của chị Đ.T.K.A tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.