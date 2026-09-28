Cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn

Nguyễn Giang Vũ Vi đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn các khoản vay cho khách hàng, qua đó chiếm đoạt của 6 người hơn 29,7 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 28/9, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Vũ Vi (SN 1991, cựu nhân viên ngân hàng) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, bị cáo Vi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2023, Vi cùng Lê Thị Thủy Minh, Lê Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Thu Kiều và Nguyễn Thị Quế Trâm cùng làm việc tại VPBank Chi nhánh tỉnh Bình Dương. Vi cũng quen biết Đặng Thanh Quang (chồng của Kiều) và Ngô Quang Minh (chồng của Ngọc).

Do cần tiền để trả các khoản nợ trước đó và phục vụ chi tiêu cá nhân, từ tháng 1/2022 đến ngày 31/8/2023, Vi đưa ra thông tin gian dối rằng cần vay tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng.

Vi cam kết sau khi khách hàng hoàn tất việc đáo hạn và thanh toán tiền hoa hồng, Vi sẽ hoàn trả tiền gốc cùng tiền hoa hồng cho người cho vay.

Tin tưởng Vi, các bị hại nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản do Vi đứng tên. Tuy nhiên, Vi không sử dụng tiền vào việc đáo hạn như cam kết mà lấy tiền vay để trả các khoản nợ trước đó, trả một phần cho người cho vay và sử dụng phần còn lại vào mục đích cá nhân.

Theo cáo trạng, Vi đã chiếm đoạt của Nguyễn Thị Quế Trâm hơn 4 tỷ đồng; Phạm Thị Thu Kiều hơn 3,5 tỷ đồng; Đặng Thanh Quang hơn 1,9 tỷ đồng; Ngô Quang Minh 3,5 tỷ đồng; Lê Thị Tuyết Nhung hơn 13,3 tỷ đồng và Nguyễn Thị Bích Ngọc 800 triệu đồng. Tổng số tiền Vi chiếm đoạt hơn 29,7 tỷ đồng.

Trong đó, từ ngày 9/8 đến 29/8/2023, Trâm chuyển cho Vi hơn 14,1 tỷ đồng để vay trong thời hạn từ 3 đến 10 ngày. Vi sau đó chuyển trả hơn 10,1 tỷ đồng, còn hơn 4 tỷ đồng được sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đối với Nhung, trong nhiều lần, người này đã chuyển cho Vi hơn 75,3 tỷ đồng. Vi chuyển trả hơn 62 tỷ đồng, còn hơn 13,3 tỷ đồng bị cáo chiếm đoạt. Đây là khoản tiền bị chiếm đoạt lớn nhất trong vụ án.

Đối với Kiều, Vi nhận tổng cộng 5,8 tỷ đồng nhưng chỉ trả 2,2 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, Vi mới khắc phục cho Kiều 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Quang chuyển cho Vi hơn 1,9 tỷ đồng; Minh chuyển 3,5 tỷ đồng và Ngọc chuyển 800 triệu đồng. Các khoản tiền này sau đó bị Vi sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Ngày 17/10/2023, các bị hại làm đơn tố cáo hành vi của Vi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương. Quá trình điều tra, Vi thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ được cơ quan điều tra thu thập.

Về trách nhiệm dân sự, các bị hại yêu cầu Vi bồi thường số tiền tương ứng với số tiền bị chiếm đoạt.

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết chồng cũ của Vi đã trả nợ thay khoảng 20 tỷ đồng nhưng không yêu cầu bị cáo hoàn trả nên Tòa không xem xét.

Đáng chú ý, trong quá trình giải quyết vụ án, TAND TP.HCM từng trả hồ sơ để làm rõ dấu hiệu của hành vi cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn bảo lưu quan điểm và do giới hạn xét xử, HĐXX không xem xét nội dung này.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết liên quan và việc bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Giang Vũ Vi 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.