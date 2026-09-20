Cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng bằng thủ đoạn 'vay đáo hạn'

Ngày 20/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đặng Duy (SN 1999, trú xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Nguyễn Đặng Duy từng làm việc tại một ngân hàng trên địa bà TP Đà Nẵng nên quen biết với nhiều khách hàng, trong đó có bà V.T.T. (trú TP Đà Nẵng).

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đặng Duy.

Từ cuối năm 2023, với lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách hàng, Duy nhiều lần vay tiền của bà T. Thời gian đầu, Duy đều trả tiền gốc và lãi đúng hạn nên tạo được sự tin tưởng của bà T.

Về sau, Duy tiếp tục vay bà T. số tiền lớn nhưng không thực hiện như cam kết, không sử dụng đúng mục đích như lý do ban đầu mà đem trả nợ, trả lãi và cho người khác vay để lấy lãi.

Từ tháng 6/2025 đến tháng 1/2026, Duy nhiều lần vay tiền của bà T. theo hình thức như trên. Cho đến ngày 30/3/2026, Duy còn nợ bà T. gần 1,98 tỷ đồng, không thể chưa được khắc phục.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để lý đối tượng.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng với những lời đề nghị vay số tiền lớn để đáo hạn ngân hàng, kể cả từ người quen, cán bộ, nhân viên ngân hàng.

Người dân cần cảnh giác với dấu hiệu “vay - trả - vay lại”, số tiền tăng dần, liên tục đưa ra lý do để vay thêm và liên tục hứa hẹn... Trước khi giao, chuyển tiền, người dân cần xác minh rõ mục đích sử dụng, lập giấy tờ, chứng từ đầy đủ.