Cựu nhân viên ngân hàng bán nhà hơn 1,1 tỷ đồng, mua 12.000m² đất làm nông, 6 năm sau thu hơn 176 triệu/năm nhưng nói: 'Tôi rất vui'

Ông Selvan sống tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ và từng có 36 năm làm việc trong ngành ngân hàng. Trong thời gian công tác, ông phụ trách các khoản vay và hỗ trợ tài chính cho nhiều nông dân tại khu vực nông thôn. Công việc giúp ông có cơ hội chứng kiến những khó khăn mà người làm nông phải đối mặt, từ chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến tình trạng đất đai suy giảm chất lượng và thu nhập thiếu ổn định.

Chính những trải nghiệm này khiến Selvan dần quan tâm đến một hướng đi khác: canh tác hữu cơ và phục hồi đất. Vì vậy, sau khi nghỉ hưu, thay vì dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi, ông quyết định bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.

Để thực hiện kế hoạch, Selvan bán căn nhà tại Katpadi với giá khoảng 40 lakh rupee (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng). Ông dùng số tiền này mua khoảng 3 mẫu Anh đất, tức hơn 12.000m², tại làng Kalampattu, huyện Vellore.

Sau khi nghỉ hưu, thay vì dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi, một cựu nhân viên ngân hàng Ấn Độ quyết định bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới - Ảnh minh hoạ

Bỏ tiền mua hơn 12.000m² đất nhưng chưa thể trồng trọt ngay

Mảnh đất Selvan mua không phải một trang trại xanh tốt có thể lập tức đem lại thu nhập. Trái lại, khu đất khá khô cằn và từng sử dụng nhiều phân bón hóa học trong thời gian dài, khiến việc canh tác gặp khó khăn.

Thay vì nóng lòng trồng cây để nhanh chóng thu hồi số tiền đã bỏ ra, cựu nhân viên ngân hàng dành những năm đầu tiên để cải tạo đất. Ông khoan giếng, dựng hàng rào, trồng cây che phủ và tận dụng phân chuồng từ bò cùng các loại phân hữu cơ tự ủ. Quá trình này đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự kiên trì.

Sau khoảng 6 năm, khu đất từng khô cằn dần thay đổi. Selvan trồng nhiều loại cây ăn quả và cây bản địa phù hợp với điều kiện tự nhiên. Mỗi năm, trang trại cho khoảng 10.000-15.000 quả dừa, gần 4 tấn xoài, bên cạnh chanh, chuối và một số loại cây thảo mộc. Riêng chanh mang lại khoảng 30.000 rupee mỗi năm.

Tổng thu nhập hiện tại từ trang trại hữu cơ vào khoảng 6 lakh rupee/năm, tương đương hơn 176 triệu đồng. So với khoản tiền đã bỏ ra mua đất và nhiều năm cải tạo, đây rõ ràng không phải mô hình giúp Selvan nhanh chóng thu hồi vốn hay trở nên giàu có. Nhưng với người đàn ông đã dành phần lớn cuộc đời làm việc trong ngành ngân hàng, tiền bạc không phải thước đo duy nhất cho lựa chọn sau khi nghỉ hưu.

Selvan thừa nhận thu nhập từ trang trại không lớn, nhưng điều khiến ông hài lòng là có thể tạo ra thực phẩm bằng phương pháp canh tác hữu cơ - Ảnh minh hoạ

Kiếm hơn 176 triệu đồng/năm nhưng vẫn thấy vui

Selvan thừa nhận thu nhập từ trang trại không lớn, nhưng điều khiến ông hài lòng là có thể tạo ra thực phẩm bằng phương pháp canh tác hữu cơ. Với ông, nhìn khu đất từng khô cằn dần hồi sinh và cho nông sản mỗi năm đem lại một niềm vui khác với cuộc sống trước đây.

Công việc làm nông cũng không phải lúc nào thuận lợi. Một trong những khó khăn lớn nhất là đầu ra của nông sản. Việc nhiều sản phẩm trên thị trường cùng được quảng bá là “hữu cơ” khiến người sản xuất phải mất thời gian xây dựng lòng tin với khách hàng. Nếu bán qua thương lái, lợi nhuận cũng giảm đáng kể, trong khi cùng một loại nông sản có thể có mức giá rất khác nhau tùy nơi tiêu thụ.

Hiện nông sản của Selvan chủ yếu đến tay khách hàng thông qua các mối quan hệ và giới thiệu truyền miệng, đặc biệt tại Chennai. Nhưng ông không chỉ coi trang trại là nơi sản xuất để kiếm tiền. Người đàn ông còn mở cửa nơi đây miễn phí để nông dân quy mô nhỏ, sinh viên và học sinh có thể đến tham quan, tìm hiểu về phương pháp canh tác bền vững.

Sau 36 năm gắn bó với những con số trong ngành ngân hàng, Selvan bước vào tuổi nghỉ hưu bằng một công việc hoàn toàn khác. Từ khu đất hơn 12.000m² từng khó canh tác, ông đã tạo nên một trang trại có dừa, xoài, chanh, chuối và nhiều loại cây khác.

Thu nhập hơn 176 triệu đồng mỗi năm có thể không phải con số quá lớn nếu đặt cạnh số tiền và công sức ông đã đầu tư. Nhưng với Selvan, niềm vui khi nhìn đất đai hồi sinh, tạo ra thực phẩm và chia sẻ kinh nghiệm với những người khác mới là phần giá trị nhất trong quyết định bắt đầu lại ở tuổi ngoài 60.