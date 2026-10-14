Cựu nhân viên kinh doanh bị bắt tạm giam vì chiếm đoạt hơn 431 triệu đồng của công ty

Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Vật liệu xây dựng Đông Anh 9, địa chỉ tại tổ dân phố Thọ Sơn, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, về việc Lê Doãn Luân (sinh năm 1985, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa), nguyên nhân viên kinh doanh của công ty, có hành vi chiếm đoạt tiền bán hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Doãn Luân. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 9/2013 đến tháng 1/2019, Luân được công ty giao nhiệm vụ tiếp thị, bán hàng, giao tấm lợp fibro xi măng và thu tiền từ các đại lý để nộp về doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Luân bị xác định đã thu tiền hàng của nhiều đại lý nhưng không nộp lại theo quy định mà giữ lại sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Luân thu từ 37 đại lý nhưng không nộp về công ty là 431.087.000 đồng. Đến nay, Luân không có khả năng hoàn trả số tiền này.

Ngày 3/10/2026, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 175 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Doãn Luân để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.