Cựu nhân viên Eminem nhận tội bán nhạc chưa phát hành, đối mặt án tù

Một cựu kỹ sư âm thanh từng làm việc với Eminem đã nhận tội vi phạm bản quyền sau khi bị cáo buộc sao chép và bán trái phép các bản nhạc chưa phát hành của nam rapper. Vụ việc gây chú ý khi những ca khúc bị rò rỉ được cho là đã thu hút hơn 8 triệu lượt truy cập trên các nền tảng trực tuyến, trong khi giá trị của số tệp nhạc vi phạm được ước tính ít nhất 750.000 USD.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, Joseph Strange, 48 tuổi, đã nhận tội trong vụ án liên quan đến việc đánh cắp và bán các bản nhạc chưa phát hành của Eminem. Trước đó, vào tháng 3/2025, người đàn ông này bị truy tố với các cáo buộc vi phạm bản quyền và vận chuyển hàng hóa ăn cắp qua biên giới, sau khi những bản nhạc được cho là do ông cung cấp xuất hiện trên mạng vào tháng 1 cùng năm.

Với lời nhận tội, Strange hiện đối mặt mức án tối đa 5 năm tù. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 27/1/2027.

Theo hồ sơ vụ án, Joseph Strange từng làm kỹ sư âm thanh cho Eminem trong giai đoạn 2007-2021. Ông làm việc tại một phòng thu âm ở Ferndale, bang Michigan, qua đó có quyền tiếp cận các bản thu chưa được công bố của nam rapper.

Vụ việc bắt đầu được chú ý vào tháng 1/2025, khi hơn 25 ca khúc chưa phát hành của Eminem bất ngờ bị đưa lên mạng. Sau khi phát hiện những bản nhạc này xuất hiện trái phép, một số nhân viên phòng thu đã liên hệ với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), mở đầu cho quá trình điều tra.

Các đặc vụ sau đó xác định được nhiều người đã mua những bản nhạc bị rò rỉ. Trong số này có một cá nhân sử dụng tên Doja Rat, người khai đã trả cho Strange 50.000 USD để mua các ca khúc. Theo lời khai được nêu trong hồ sơ, Strange còn tuyên bố đang sở hữu hơn 300 bài hát cùng những bản lời bài hát viết tay.

Trong quá trình điều tra, FBI đã khám xét nhà của Strange và thu giữ các ổ cứng chứa bản sao những ca khúc chưa phát hành của Eminem. Những dữ liệu do các nhà cung cấp dịch vụ phát trực tuyến cung cấp cho thấy, tính đến tháng 11/2025, các bản nhạc vi phạm bản quyền đã được truy cập hơn 8 triệu lần. Giá trị của số tệp nhạc này được ước tính ít nhất 750.000 USD.

Những con số trên cho thấy quy mô đáng kể của vụ rò rỉ, đồng thời phản ánh những thiệt hại tiềm tàng mà việc phát tán trái phép các tác phẩm chưa công bố có thể gây ra đối với nghệ sĩ.

Trong tuyên bố về vụ việc, Phó Tổng Chưởng lý A. Tysen Duva thuộc Vụ Hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Strange đã lợi dụng vị trí công việc để sao chép và bán trái phép những bản nhạc thuộc sở hữu của Eminem, qua đó thu lợi từ các tác phẩm chưa được cho phép phát hành rộng rãi.

Ông nhấn mạnh hành vi này không chỉ xâm phạm quyền pháp lý mà còn ảnh hưởng đến quyền sáng tạo của nghệ sĩ. Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục xử lý những trường hợp tìm cách trục lợi từ việc đánh cắp nội dung sáng tạo, đồng thời phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn những hành vi tương tự.

Jerome F. Gorgon Jr., đại diện Văn phòng Công tố viên Quận Đông Michigan, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền sở hữu tài sản, bao gồm cả tài sản trí tuệ. Theo ông, những hành vi xâm phạm quyền sở hữu cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trong khi đó, Đặc vụ phụ trách Jennifer Runyan của Văn phòng FBI Detroit cho rằng Detroit là nơi có hoạt động sáng tạo nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, và không ai có quyền đánh cắp hoặc kiếm lợi từ tác phẩm của người khác khi chưa được cho phép.

Bà đồng thời ghi nhận sự phối hợp của các đơn vị điều tra và Mathers Music Studio trong quá trình xử lý vụ án. Theo đại diện FBI, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ thời gian, tài năng và sinh kế của những người đứng sau các tác phẩm sáng tạo.

Dù Strange đã nhận tội, luật sư Wade Fink vẫn lên tiếng phản đối cách Bộ Tư pháp Mỹ công bố vụ việc. Ông mô tả thông cáo của cơ quan này là mang tính phóng đại và tự mãn, đồng thời cho rằng cách diễn giải đó có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với thân chủ và gia đình ông.

Trong tuyên bố gửi Variety, luật sư Fink khẳng định Strange là một người tốt và các con của ông đã phải chịu nhiều tổn thương trong suốt quá trình tố tụng. Ông cũng nhấn mạnh vụ án phức tạp hơn cách nhìn nhận đơn giản rằng một người đàn ông cố tình đánh cắp tài sản của người khác.

Tuy nhiên, luật sư thừa nhận thân chủ đã nhận trách nhiệm về những việc mình làm và bày tỏ sự hối tiếc trước những ảnh hưởng mà vụ việc gây ra cho gia đình. Ông bày tỏ hy vọng các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét vụ án dựa trên đầy đủ bản chất và những tình tiết liên quan.

Ở chiều ngược lại, người phát ngôn của Eminem từ chối đưa ra bình luận theo yêu cầu của Variety.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro mà nghệ sĩ có thể phải đối mặt khi các bản thu chưa phát hành bị tiếp cận và phát tán trái phép. Với Eminem, những ca khúc chưa công bố không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà còn gắn với quá trình sáng tạo, kế hoạch phát hành và quyền kiểm soát tác phẩm của nam rapper.

Việc một cựu nhân viên bị cáo buộc lợi dụng quyền tiếp cận để sao chép và bán các bản nhạc cũng đặt ra vấn đề về trách nhiệm bảo mật trong ngành công nghiệp âm nhạc. Khi những tác phẩm chưa được phép công bố bị phát tán rộng rãi, nghệ sĩ có thể mất quyền quyết định thời điểm ra mắt, cách giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm mà họ muốn mang đến cho công chúng.

Joseph Strange sẽ phải chờ đến phiên tuyên án vào ngày 27/1/2027 để biết hình phạt cuối cùng. Trong thời gian đó, nhiệm vụ tiếp tục thu hút sự chú ý của không chỉ liên quan đến một trong những rapper nổi tiếng nhất thế giới mà còn làm nổi bật tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thời nguyên âm nhạc số.