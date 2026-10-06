Cựu nhân viên Apple chỉ ra sai lầm khi sạc pin iPhone: Vì sao không nên luôn sạc đầy 100%?

Nhiều người dùng iPhone thường duy trì thói quen cắm sạc qua đêm hoặc luôn cố gắng nạp pin đạt mức 100% trong mỗi chu kỳ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật và cựu nhân viên Apple Store, phương thức sử dụng này lại là một trong những nguyên nhân chính khiến linh kiện lưu trữ năng lượng nhanh chóng suy giảm công suất và chai mòn trước thời hạn.

Bản chất hóa học của pin lithium-ion và giới hạn nạp 80%

Pin lithium-ion trang bị trên iPhone hoạt động dựa trên sự chuyển dịch của các hạt ion lithium giữa hai cực âm và cực dương. Khi điện áp ở mức quá cao, việc tiếp tục ép dòng điện để duy trì trạng thái 100% trong thời gian dài sẽ tạo ra áp lực tĩnh và gia nhiệt nội tại, từ đó thúc đẩy nhanh quá trình lão hóa hóa học của chất điện phân.

Tyler Morgan, cựu nhân viên từng làm việc tại Apple Store, chia sẻ trên mạng xã hội TikTok rằng người dùng không nhất thiết phải sạc đầy thiết bị trong mọi trường hợp. Thay vào đó, việc giữ mức năng lượng dao động quanh mốc 80% là giải pháp lý tưởng để làm chậm đà sụt giảm dung lượng tối đa của cell pin.

Đồng quan điểm, Ritesh Chugh, phó giáo sư Công nghệ thông tin và truyền thông tại CQUniversity Australia, nhận định rằng thói quen cắm sạc qua đêm là không thực sự cần thiết. Các thiết bị hiện nay đều tích hợp công nghệ nạp nhanh với thời gian hoàn thành rút ngắn đáng kể, do đó việc kết nối nguồn điện liên tục khi pin đã no chỉ tạo áp lực tích tụ không đáng có lên phần cứng.

Để giải quyết bài toán kỹ thuật này, Apple đã tích hợp sẵn tính năng "Sạc pin được tối ưu hóa" trong phần Cài đặt của hệ điều hành iOS. Hệ thống sẽ học hỏi thói quen sinh hoạt thường nhật của người dùng nhằm điều tiết dòng điện, giữ mức sạc ở ngưỡng 80% và chỉ hoàn tất 20% còn lại ngay trước thời điểm người dùng bắt đầu rút máy.

Các thiết lập hệ thống giúp giảm áp lực tiêu thụ năng lượng

Bên cạnh cơ chế nạp xả, mức tiêu hao năng lượng từ các tiến trình chạy ngầm cũng là tác nhân trực tiếp làm tăng số chu kỳ sạc của thiết bị. Việc kiểm soát hoạt động của các dịch vụ chạy nền sẽ giúp kéo dài thời gian giữa các lần sạc, từ đó bảo vệ vòng đời vật lý của viên pin.

Người dùng có thể tinh chỉnh các mục cấu hình theo bảng tóm tắt giải pháp kỹ thuật dưới đây:

Đối với kết nối không dây Bluetooth, việc tắt hoàn toàn chỉ cần thiết khi không sử dụng kèm các phụ kiện ngoại vi. Nếu đang ghép đôi thường xuyên với Apple Watch hoặc AirPods, người dùng nên giữ kết nối để đảm bảo tính đồng bộ của hệ sinh thái.

Kiểm soát nhiệt độ: Yếu tố quyết định tuổi thọ linh kiện

Độ bền của pin điện thoại không chịu ảnh hưởng từ một thao tác đơn lẻ mà phụ thuộc vào môi trường vận hành thực tế. Nhiệt độ cao kết hợp với việc vừa sạc vừa xử lý tác vụ nặng là tác nhân hàng đầu phá hủy cấu trúc vật lý của pin lithium-ion.

Thay vì can thiệp một cách cực đoan bằng cách tắt bỏ toàn bộ tính năng hữu ích, người dùng nên thiết lập trạng thái cân bằng: duy trì nhiệt độ máy mát mẻ, tận dụng các thuật toán sạc thông minh của iOS và hạn chế để thiết bị cạn kiệt năng lượng hoặc duy trì mức 100% trong thời gian quá dài.