Ông Ngô Hoàng Hà sinh năm 1975, có trình độ Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Sydney (Australia). Ông từng kinh qua các vị trí quản lý cấp cao trong hệ sinh thái Techcombank như: phó giám đốc tài chính, giám đốc cao cấp quản lý tài chính doanh nghiệp (giai đoạn 2011-2023), Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) (giai đoạn tháng 5/2023-9/2026).

Sau 15 năm phục vụ Techcombank, ông Ngô Hoàng Hà chính thức gia nhập Eximbank. Đáng chú ý, trước đó, Eximbank cũng đón một nhân sự cấp cao từ Techcombank là ông Nguyễn Lê Quốc Anh - người từng làm Tổng giám đốc giai đoạn 2016-2020. Ông Quốc Anh được đại hội đồng cổ đông Eximbank bầu làm Chủ tịch HĐQT trong phiên họp bất thường tổ chức cuối tháng 7 vừa qua.

Ông Ngô Hoàng Hà, người từng có 15 năm làm việc tại Techcombank và giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao. Ảnh: TCBS

Những chuyển biến về nhân sự của Eximbank diễn ra trong bối cảnh nhà băng này đang có nhiều thay đổi.

Gần nhất, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) đã công bố phương án chuyển nhượng toàn bộ 8.486.941 cổ phiếu EIB đang sở hữu, tương đương 0,45% vốn điều lệ ngân hàng. Với mức giá chuyển nhượng khởi điểm là 17.393 đồng/cổ phiếu, HIFC dự kiến thu về khoảng 147,6 tỷ đồng.

Việc chuyển nhượng dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 và quý I/2027, thông qua các phương thức giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán do HoSE tổ chức. Thời hạn hoàn thành theo phương án chậm nhất là ngày 22/3/2027.

Điều bất ngờ khác là Viconship (HoSE: VSC) lại trở thành cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ Eximbank với gần 19 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, người có liên quan của doanh nghiệp này còn nắm thêm 1,2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,0669%.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Eximbank cho thấy một bức tranh ảm đạm. Cụ thể, trong quý III/2026, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng chỉ đạt 1.343 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thu nhập lãi thuần chỉ đạt 1.090 tỷ đồng, giảm 25%.

Với sự gia tăng của chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, Eximbank kết lại quý III/2026 với khoản lãi trước thuế 186 tỷ đồng, giảm 66% và lãi sau thuế 144 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động đạt 4.692 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng rất mạnh (tăng 93%) trong khi chi phí hoạt động không được tiết giảm hiệu quả, lãi trước thuế 9 tháng của Eximbank giảm 58% so với cùng kỳ, chỉ đạt 864 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 663 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng tài sản của Eximbank giảm xuống 241.495 tỷ đồng. Giá trị nợ xấu tại ngày 30/9/2026 đạt 3.973 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu là 2,6%, giảm nhẹ so với đầu năm là 2,8%.