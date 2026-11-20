Trước đó, khoảng 19h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố nhận tin báo có người nhảy cầu Hóa An xuống sông. Đơn vị lập tức điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông cùng 1 ca nô và 5 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố cứu thành công người nhảy cầu Hoá An. Ảnh: Khánh An

Tại khu vực xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, triển khai phương án đưa người gặp nạn lên ca nô và vào bờ an toàn. Nạn nhân được xác định là anh B.V.H. (38 tuổi, tạm trú Thành phố Hồ Chí Minh).

Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố đưa người nhảy cầu vào bờ an toàn. Ảnh: Khánh An

Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, lực lượng chức năng bàn giao cho chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ và xử lý vụ việc theo quy định.