Những ngày gần đây, vùng biển Nha Trang xuất hiện sóng lớn, biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Trưa 21-11, lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, sáng cùng ngày, một phụ nữ đang tắm biển thì có dấu hiệu đuối nước.

Phát hiện sự việc, một người đàn ông chưa rõ danh tính lập tức lao xuống biển cứu người. Do sóng lớn, người đàn ông cũng rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Lúc này, lực lượng thuộc Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang nhanh chóng tiếp cận, đưa các nạn nhân vào bờ. Người phụ nữ sức khỏe ổn định, trong khi người đàn ông tử vong.

Sau khi đưa các nạn nhân vào bờ, ông P.S (thuộc Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang) bất ngờ ngất xỉu. Ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, những ngày gần đây, vùng biển Nha Trang xuất hiện sóng lớn, biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách tắm biển.