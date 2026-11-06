Cứu người đàn ông mắc kẹt trong căn nhà 3 tầng bốc cháy

Lực lượng chức năng đưa ông Đ.M.B ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khoảng 7h34 ngày 6/11/2026, tại số nhà 39/29 đường Hai Bà Trưng, phường Lê Chân, TP Hải Phòng xảy ra cháy. Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hải Phòng điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Ngôi nhà xảy ra cháy cao 3 tầng, diện tích khoảng 26m2, bên trong chứa nhiều rác và phế liệu do gia đình thu gom. Trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt, Công an phường Lê Chân, lực lượng dân phòng và người dân xung quanh đã nỗ lực phá cửa, sử dụng bình chữa cháy cầm tay dập lửa nhưng chưa khống chế được đám cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận được thông tin có người đang kêu cứu bên trong tầng 1. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 lập tức triển khai đồng thời 3 mũi cứu nạn, chữa cháy.

Một tổ gồm 3 cán bộ, chiến sĩ sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp tiến vào trong nhà tìm kiếm người bị nạn. Mũi thứ hai triển khai 2 lăng phun nước, tập trung dập lửa tại tầng 1. Mũi còn lại tiếp cận phía sau ngôi nhà và tầng 3, phá cửa để thoát khói, tạo lối tiếp cận.

Trong quá trình cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ đã đưa được chủ nhà là ông Đ.M.B (SN 1951) ra ngoài an toàn. Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà liền kề.

Sau vụ việc, ông Đ.M.B đã viết thư cảm ơn lực lượng tham gia cứu nạn, chữa cháy.