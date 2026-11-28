Lực lượng biên phòng và các lực lượng phối hợp cứu hộ người đàn ông bị đuối nước trên sông Châu Đốc.

Ngày 28/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng cứu hộ thành công một người đàn ông bị đuối nước trên sông Châu Đốc.

Trước đó, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 27/11, người dân phát hiện một người đàn ông có dấu hiệu đuối nước trên sông Châu Đốc, đoạn gần trạm bơm nước thuộc ấp Vĩnh An, xã An Phú. Người dân lập tức hô hoán, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông khẩn trương phối hợp Công an xã An Phú và Ban nhân dân ấp Vĩnh An huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nạn nhân được xác định là ông L.V.B. (46 tuổi), trú tại ấp Vĩnh An, xã An Phú. Sau khi được cứu hộ, sức khỏe ông B. đã ổn định, được gia đình đưa về nhà tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

TIẾN VINH