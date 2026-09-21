Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Phẫu thuật giải ép, cố định cột sống

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân bị điện giật, ngã từ độ cao gần 4 mét, phải nhập viện cấp cứu với chấn thương cột sống nặng.

Trước đó, ông N.N.S. (58 tuổi) bị điện giật khi trèo lên sửa bóng đèn đường tại khu dân cư. Sau đó, người bệnh mất thăng bằng và ngã từ độ cao gần 4m xuống đất. Mặc dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn, gia đình đã nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ do nhận thấy nguy cơ chấn thương sau điện giật và ngã cao.

Bệnh nhân được điều trị do chấn thương cột sống, gây tổn thương mất vững cột sống và có nguy cơ chèn ép thần kinh.

Tại bệnh viện, các bác sỹ tiến hành thăm khám, đánh giá toàn trạng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả cho thấy người bệnh bị chấn thương cột sống do ngã cao, gây tổn thương mất vững cột sống và có nguy cơ chèn ép thần kinh.

BSCKII Hà Xuân Tài - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) cho biết, với tình trạng trên, người bệnh được chỉ định phẫu thuật nhằm giải ép các cấu trúc thần kinh, đồng thời khôi phục sự vững chắc của cột sống và hạn chế nguy cơ để lại di chứng.

Các bác sỹ đã phẫu thuật cố định cột sống bằng hệ thống vít qua cuống, kết hợp giải ép ống sống bằng kỹ thuật nội soi với sự hỗ trợ định vị của hệ thống C-arm. Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi, kiểm soát đau và hướng dẫn tập luyện phù hợp với tình trạng tổn thương.

Hình ảnh phim chụp cho thấy tổn thương cột sống của người bệnh

Theo bệnh viện, phương pháp này giúp giải phóng chèn ép thần kinh, tạo sự vững chắc cho cột sống, đồng thời hạn chế tổn thương các tổ chức xung quanh và hỗ trợ quá trình hồi phục sau phẫu thuật.

Sau khoảng một tuần, người bệnh đã có thể tự đứng dậy và đi lại nhẹ nhàng. Trước khi xuất viện, các bác sỹ hướng dẫn chế độ sinh hoạt, tập luyện và phục hồi chức năng phù hợp, đồng thời lưu ý hạn chế những hoạt động gây áp lực lên cột sống trong giai đoạn hồi phục.

Điện giật khi làm việc trên cao tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nặng

Theo BSCKII Hoàng Văn Đức - Khoa Ngoại Thần kinh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ), điện giật khi đang làm việc ở trên cao đặc biệt nguy hiểm, bởi ngoài các tổn thương trực tiếp do dòng điện gây ra, người bị nạn còn có nguy cơ mất kiểm soát tư thế và ngã từ trên cao.

Tùy cường độ dòng điện, người bị điện giật có thể bị bỏng, ngừng tuần hoàn, bị hất văng hoặc dính vào nguồn điện. Với dòng điện nhỏ hơn, người bệnh vẫn có thể mất kiểm soát tư thế, dẫn đến ngã và gây chấn thương. Tùy lực tác động và tư thế khi tiếp đất, nạn nhân có thể bị chấn thương cột sống, sọ não, gãy xương hoặc tổn thương nhiều cơ quan.

Người bệnh phục hồi tích cực sau khi được phẫu thuật, điều trị.

Đối với chấn thương cột sống, việc phát hiện sớm, đánh giá chính xác mức độ tổn thương và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong ngăn ngừa tổn thương thần kinh thứ phát và hạn chế di chứng lâu dài.

Các bác sỹ khuyến cáo khi xảy ra tai nạn điện giật, cần ngắt nguồn điện trước khi tiếp cận người bị nạn để bảo đảm an toàn cho người cứu.

Nếu nghi ngờ nạn nhân bị chấn thương cột sống, cần hạn chế tối đa việc di chuyển, giữ người bệnh ở tư thế an toàn và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí.

Người dân cũng cần thận trọng khi sửa chữa điện hoặc thực hiện các công việc ở trên cao; cần ngắt nguồn điện, sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp và có sự hỗ trợ của người có chuyên môn nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn.