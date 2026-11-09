Cứu người đàn ông 58 tuổi bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà 3 tầng

Khoảng 18hngày 9/11, đám cháy bùng phát tại căn nhà 3 tầng trong hẻm 79/30, đường Âu Cơ, phường Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh. Lúc này bên trong căn nhà do khói bao trùm nên ông L.Đ.N. (SN 1968) không tìm được đường thoát, bị mắc kẹt bên trong.

Đám cháy bùng phát tại căn nhà 3 tầng trong hẻm, 1 người bị mắc kẹt.

Đội Chữa cháy và CNCH KV11 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh) đã điều động 3 xe chữa cháy và 22 CBCS xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Do đám cháy xảy ra trong hẻm lại xuất phát từ trên tầng 3 nên cán bộ chiến sĩ đã nối vòi rồng tiếp cận và dập tắt đám cháy.

Tổ cứu nạn cứu hộ tiếp cận đưa người đàn ông ra ngoài an toàn.

Tổ cứu hộ đã sử dụng mặt nạ phòng độc tiếp cận hiện trường cõng ông N. thoát nạn bằng cầu thang bộ. Tại hiện trường nhiều tài sản trên tầng 3 căn nhà bị cháy và hư hỏng nặng. Cảnh sát chữa cháy đã ngăn không cho ngọn lửa lan sang các căn nhà trong hẻm.