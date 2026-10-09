Cứu người bệnh hoại tử hơn hai mét ruột non

Nữ bệnh nhân (áo xanh) đã ổn định sau can thiệp phẫu thuật. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Mới đây, Bệnh viện quốc tế Minh Anh tiếp nhận nữ bệnh nhân 31 tuổi trong tình trạng sốc nhiễm trùng, bụng chướng căng, suy kiệt và suy đa tạng. Theo gia đình, trước đó người bệnh đau quặn bụng dữ dội, liên tục. Tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân được xác định hoại tử ruột diện rộng do cục máu đông làm tắc mạch máu nuôi ruột.

Kết quả chụp kiểm tra tại Bệnh viện quốc tế Minh Anh ghi nhận mạch máu chính nuôi ruột non bị tắc trên diện rộng. Nhiều đoạn ruột đã hoại tử, một phần gan và lách cũng bị tổn thương. Bệnh viện huy động các bác sĩ thuộc nhiều khoa để phẫu thuật cấp cứu.

Bác sĩ Ngô Tường Phong, Khoa Ngoại tổng quát cho biết, khi mở ổ bụng, ê-kíp phát hiện dịch mủ và hơn hai mét ruột non đã chuyển màu tím đen do mất nguồn máu nuôi. Tình trạng nhiễm trùng lan rộng khiến người bệnh bị nhiễm độc, suy gan và thận cấp.

Các bác sĩ cắt bỏ toàn bộ phần ruột đã hoại tử, đoạn ruột non còn lại gần một mét, nếu đưa hai đầu ruột ra ngoài, người bệnh có nguy cơ mất nước, rối loạn các chất cần thiết trong cơ thể và suy dinh dưỡng nặng. Trong khi đó, nối ruột ngay khi ổ bụng đang nhiễm trùng có thể gây rò chỗ nối.

Đoạn ruột bị hoại tử đã được cắt bỏ.

Sau khi kiểm tra và nhận thấy hai đầu ruột còn được nuôi dưỡng, ê-kíp quyết định nối lại ngay trong cuộc mổ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị tích cực, dùng kháng sinh, truyền chất dinh dưỡng và thuốc ngăn hình thành cục máu đông.

Ít ngày sau, ruột bắt đầu hoạt động trở lại, chức năng gan, thận trở về bình thường, vết mổ khô, người bệnh ăn được thức ăn mềm. Sau đó xuất viện về Campuchia trong tình trạng ổn định.

Bác sĩ Ngô Tường Phong nhấn mạnh, tắc mạch máu nuôi ruột vốn thường gặp ở bệnh nhân lớn tuổi có sẵn bệnh lý tim mạch, nhưng trường hợp này xảy ra ở người mới 31 tuổi do tiền sử lạm dụng thuốc tránh thai chứa nội tiết tố kéo dài mà không có chỉ định.

Chị em phụ nữ, nhất là người thừa cân, béo phì, ít vận động hoặc có tiền sử rối loạn đông máu, tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc tránh thai kéo dài mà cần thăm khám bác sĩ chuyên khoa để được sàng lọc nguy cơ huyết khối.

Ngoài ra, tình trạng tắc mạch máu nuôi ruột ban đầu có thể bị nhầm với đau dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa. Dấu hiệu cần lưu ý là đau bụng dữ dội, tăng dần, kéo dài và không giảm sau khi dùng thuốc giảm đau thông thường. Ruột thiếu máu khoảng sáu giờ có thể bắt đầu hoại tử. Người có biểu hiện này cần đến cơ sở y tế sớm để được kiểm tra và xử trí kịp thời.