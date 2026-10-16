Cứu nạn thuyền viên nước ngoài bị bỏng nặng

Chiều 16-10, đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) cho biết, đơn vị vừa thực hiện cứu nạn thành công, đưa một thuyền viên người nước ngoài bị bỏng nặng và thương tích nghiêm trọng vào bờ cấp cứu kịp thời.

Lực lượng chức năng đưa thuyền viên bị nạn vào bờ.

Theo đó, ngày 15-10, VNMRCC nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu Merkur Archipelago (quốc tịch Liberia) đang trong hành trình từ Hải Phòng đi cảng Tanjung Pelepas (Malaysia) thì có thuyền viên Nunez Jay Peteros (sinh năm 1999, quốc tịch Philippines) gặp tai nạn lao động; bị thương ở mắt, vùng mặt và bỏng nặng ở tay phải, sức khỏe suy kiệt. Vị trí tàu bị nạn cách bờ biển Nha Trang hơn 26 hải lý về hướng Đông Bắc. Thuyền trưởng tàu Merkur Archipelago đã phát đi tín hiệu yêu cầu được hỗ trợ đưa thuyền viên về bờ cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trực ban VNMRCC đã lập tức kết nối, tư vấn y tế từ xa cho tàu. Tuy nhiên, do tình trạng vết thương quá nặng, sức khỏe thuyền viên ngày càng chuyển biến xấu. Được sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, VNMRCC đã khẩn trương điều động tàu chuyên dụng SAR 273 thường trực tại Nha Trang xuất phát thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Tham gia tổ công tác cùng tàu SAR 273 còn có đại diện chủ tàu, cán bộ cơ quan chức năng địa phương và tổ y tế chuyên môn mang theo đầy đủ trang thiết bị, thuốc men. Lực lượng cứu nạn đã tiếp cận thành công tàu Merkur Archipelago. Tổ y tế nhanh chóng lên tàu sơ cấp cứu tại chỗ và chuyển bệnh nhân sang phòng y tế chuyên dụng trên tàu SAR 273 để chăm sóc đặc biệt trên đường về bờ.

Đến khuya 15-10, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa bệnh nhân cập cầu cảng tại phường Nam Nha Trang an toàn, tiến hành bàn giao cho chủ tàu và các cơ quan chức năng địa phương đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp tục điều trị. Hiện tại, sức khỏe thuyền viên người Philippines đang dần ổn định.

THÀNH LONG