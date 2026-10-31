Cứu nạn thành công một thuyền viên người Philippines trên tàu Nhật Bản nghi bị đột quỵ

Trước đó, vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 30/10, Trung tâm tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ tàu DEMETER LEADER (quốc tịch Nhật Bản, IMO 9477921), đang hành trình từ Nhật Bản đi Singapore qua vùng biển phía nam Việt Nam, có một thuyền viên tên Danilo Tolentino (SN 1962, quốc tịch Philipppines) bị đau ngực trái đột ngột, kéo dài, kèm theo khó thở và đau đầu, nạn nhân nghi ngờ mắc hội chứng mạch vành cấp (ACS), có nguy cơ nhồi máu cơ tim, cần được khẩn trương đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu. Lúc này tàu DEMETER LEADER cách bờ biển Vũng Tàu 20 hải lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Trung tâm đã lệnh cho tàu tìm kiếm, cứu nạn SAR 272 thường trưc tại TP.HCM cùng 2 bác sĩ khẩn trương hành trình ra hiện trường để cứu nạn.

Tiếp cận đưa thuyền viên Philippines vào bờ

Đến 3h21 ngày 31/10, tàu SAR 272 đưa nạn nhân về đến cầu cảng Trung tâm tại TP.HCM và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Việc kịp thời điều động phương tiện tìm kiếm, cứu nạn chuyên dụng cùng nhân viên y tế tiếp cận tàu DEMETER LEADER, đưa thuyền viên vào bờ cấp cứu nhanh chóng, an toàn đã thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam trong công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho thuyền viên và người đi biển trên vùng biển Việt Nam.