Ngày 21/11, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết một người đàn ông đã tử vong sau khi tham gia cứu người gặp nạn trên biển ở khu vực đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Trước đó, sáng cùng ngày, một phụ nữ đang tắm biển thì có dấu hiệu đuối nước. Thấy vậy, người đàn ông (chưa rõ danh tính) liền lao xuống biển ứng cứu.

Thời điểm này biển có sóng lớn khiến người đàn ông gặp khó khăn trong quá trình cứu người rồi rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Cơ quan chức năng đặt biển cấm bơi lội trong mùa biển động ở phường Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Phát hiện sự việc, ông P.S. (cán bộ Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang) cùng đồng nghiệp nhanh chóng lao ra biển, tiếp cận và đưa các nạn nhân vào bờ. Người phụ nữ được cứu có sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, người đàn ông dũng cảm lao xuống biển cứu người đã không qua khỏi.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, sau khi tham gia cứu nạn và lên bờ, ông P.S. bất ngờ ngất xỉu. Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa cán bộ này đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang thông tin, những ngày qua, vùng biển khu vực Nha Trang xuất hiện sóng lớn, biển động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với người dân và du khách.

Đơn vị này khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không xuống biển tắm, bơi lội khi thời tiết và điều kiện sóng biển không đảm bảo an toàn. Đặc biệt, người dân không nên chủ quan trước diễn biến bất thường của thời tiết, cần nghiêm túc chấp hành các biển cảnh báo, biển cấm bơi lội tại khu vực bãi biển.